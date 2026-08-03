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Lakhimpur Khiri News: पेड़ से लटका मिला 15 वर्षीय किशोर का शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: -परिजनों ने तीन लोगों पर लगाया हत्या का आरोप आरोप -पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी निगाहें जांच के बाद होगा मौत के कारण का खुलासा धौरहरा,संवाददाता। धौरहरा

Lakhimpur Khiri News: पेड़ से लटका मिला 15 वर्षीय किशोर का शव

Lakhimpur Khiri News: धौरहरा कोतवाली क्षेत्र में रविवार को एक 15 वर्षीय किशोर का शव पेड़ से लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। मामले में परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। जबकि पुलिस प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या का मामला मान रही है। ग्राम भौवापुर निवासी संजीत (15) पुत्र सूबेदार गौतम का शव ग्राम रामनगर लहबड़ी और भटपुरवा के बीच खेत में लगे भिलोर के पेड़ से लटका मिला। सूचना पर पहुंची धौरहरा कोतवाली पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया।

घटना के बाद मृतक के पिता सूबेदार गौतम और माता सुनीता ने भौवापुर गांव के कुछ लोगों पर पुत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि शव की हालत देखकर हत्या की आशंका की गई है। परिजनों का दावा है कि मृतक सलवार-सूट पहने था। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपितों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। परिजनों के अनुसार, संजीत गांव की दो युवतियों को लेकर चला गया था। जिसके बाद से विवाद की स्थिति बनी हुई थी। इसी विवाद के चलते हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। वहीं कोतवाल दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है। मृतक के शरीर पर कहीं भी चोट के निशान नहीं मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा। पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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