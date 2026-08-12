Lakhimpur Khiri News: राजघाट से जल भरकर छोटी काशी रवाना हुई 13 वीं कांवड़ पदयात्रा
Lakhimpur Khiri News: ग्राम लल्हौआ से 13वीं कांवड़ पदयात्रा धार्मिक उत्साह के साथ शुरू हुई। कांवड़ियों का जत्था राजघाट से पवित्र जल भरकर छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ पहुंचेगा। यात्रा से पहले पूजा-अर्चना कर कांवड़ियों को विदा किया गया। पूर्व जिला मंत्री बृजेश सिंह ने सभी को शुभकामनाएँ दीं और अनुशासन बनाए रखने की बात की।
Lakhimpur Khiri News: ग्राम लल्हौआ से 13वीं कांवड़ पदयात्रा धार्मिक उत्साह के साथ रवाना हुई। कांवड़ियों का जत्था राजघाट से पवित्र जल भरकर छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ पहुंचेगा। जहां भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जाएगा। कांवड़ यात्रा के रवाना होने से पहले पूर्व जिला मंत्री बृजेश सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष ओमप्रकाश भार्गव और ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर कांवड़ियों को यात्रा के लिए विदा किया। इस अवसर पर पूर्व जिला मंत्री बृजेश सिंह ने कांवड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप सभी धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और आपसी भाईचारे के साथ यात्रा पूरी करें।
उन्होंने सभी कांवड़ियों की सफल एवं मंगलमय यात्रा की कामना की। कांवड़ यात्रा में आयोजक चंद्रशेखर पांडे, सुमित यादव, विवेक यादव, यशपाल यादव, रिंकू यादव, आशाराम पांडेय, छूटकुन्नी, धनमान यादव, अजेंद्र यादव, प्रियंशु सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।