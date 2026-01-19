Hindustan Hindi News
इस लड़की को सांप-मगरमच्छ का नहीं खौफ, झटके में लेती है दबोच

संक्षेप:

लखीमपुर खीरी की बेटी नाजरून को जहरीले सांपों और मगरमच्छों का खौफ ही नहीं है। दुधवा फाउंडेशन की मोटीवेटर नाजरून निशा को इसमें महारत हासिल है। एक महीने में 60 सांप और 10 मगरमच्छ को पकड़कर जगह पर छोड़ चुकी हैं।

Jan 19, 2026 09:53 am ISTRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, संवाददाता, लखीमपुर
जरा सोचिए! गांव में अचानक झाड़ियों से फन उठाए सांप बाहर आए या फिर कोई मगरमच्छ खेत में दिख जाए तो हर कोई डर कर सहम जाएगा। वहीं दुधवा की यह बेटी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती है और एक झटके में उसे पकड़ लेती है। इनका नाम है नाजरून निशा। 27 साल की यह बहादुर युवती जहरीले सांपों और खतरनाक मगरमच्छों को अकेले ही काबू में कर लेती है। ढाई महीने पहले ही नाजरून दुधवा फाउंडेशन से जुड़ी हैं, लेकिन इतने कम समय में वह गांवों की पहली पसंद स्नेक व क्रोकोडाइल रेस्क्यूअर बन चुकी हैं।

पहले गांवों में सांप या मगरमच्छ दिखने पर दुधवा से प्रशिक्षित बायोलॉजिस्ट और स्नेक कैचर की टीम भेजी जाती थी। अब अकेले नाजरून ही मौके पर पहुंच जाती हैं और बिना किसी नुकसान के वन्यजीवों को सुरक्षित पकड़कर उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ देती हैं। पिछले एक महीने में वह 60 सांप और 10 मगरमच्छ का रेस्क्यू कर चुकी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि नाजरून के आने से अब घरों-खलिहानों में सांप दिखने पर दहशत कम हो गई है। उनका फोन नंबर गांव-गांव में सेव है और कॉल आते ही वह तुरंत पहुंच जाती हैं।

अजगर को पकड़ना सबसे बड़ी चुनौती

नाजरून बताती हैं कि बारिश में सांपों के साथ-साथ अजगर भी गांवों में घुस आते हैं। सांपों को छोटे उपकरणों से आसानी से पकड़ा जा सकता है, लेकिन अजगर खुद को छिपाने की कोशिश करते हैं, जिससे उन्हें पकड़ना बेहद कठिन होता है। पिछले महीने पलिया की श्यामल फैक्ट्री के पास दिखे विशालकाय अजगर को भी नाजरून ने अकेले ही सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया था।

इंसान और वन्यजीव, दोनों की सुरक्षा है प्राथमिकता

नाजरून कहती हैं कि लोग डर में अक्सर सांप या मगरमच्छ पर हमला कर देते हैं, जिससे खतरा दोगुना हो जाता है। उनके लिए प्राथमिकता इंसान और वन्यजीव दोनों को सुरक्षित रखना है। वह गांवों में जागरूकता भी फैला रही हैं कि ऐसे जीव दिखने पर मारने के बजाय उन्हें सुरक्षित छुड़वाया जाए। दुधवा टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉ. एच राजा मोहन ने भी नाजरून के कार्य की सराहना की है और कहा कि उनकी मौजूदगी से गांवों में भय कम हुआ है और वन्यजीव संरक्षण को नई दिशा मिली है।

