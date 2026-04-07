Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ईरानी रेल नेटवर्क का लखीमपुर खीरी कनेक्शन, फारस में सैनिकों के लिए बिछाई गई थी लाइन

Apr 07, 2026 09:28 pm ISTRitesh Verma हिन्दुस्तान, संवाददाता, लखीमपुर
share

ईरान के रेल नेटवर्क का लखीमपुर खीरी से स्पेशल संबंध है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मैलानी-खुटार नैरो गेज लाइन की पटरियां उखाड़कर फारस (ईरान) भेजी गई थीं।

ईरानी रेल नेटवर्क का लखीमपुर खीरी कनेक्शन, फारस में सैनिकों के लिए बिछाई गई थी लाइन

अमेरिका और इसराइल की ईरान से लड़ाई के बीच उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले का एक अनोखा ऐतिहासिक कनेक्शन चर्चा में आ गया है। यह कहानी उस दौर की है, जब ईरान को फारस के नाम से जाना जाता था और वहां के शुरुआती रेल नेटवर्क की नींव खीरी के जंगलों से उखाड़ी गई रेल पटरियों पर रखी गई थी। इतिहास के जानकारों के अनुसार, खीरी के तराई क्षेत्र से भेजी गई यही पटरियां फारस में रेल व्यवस्था शुरू करने का आधार बनीं।

प्रथम विश्व युद्ध (1914-1918) से पहले अंग्रेजों ने लखीमपुर खीरी के मैलानी से खुटार तक लगभग 22.52 किलोमीटर लंबी नैरो गेज रेल लाइन बिछाई थी। रेल लाइन का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक था। अंग्रेज इस मार्ग का उपयोग खीरी के घने जंगलों से कीमती लकड़ी ढोने के लिए करते थे। उस समय यह क्षेत्र वन संपदा से भरपूर था। लकड़ी की आपूर्ति के लिए यह रेल मार्ग बेहद अहम भूमिका निभाता था। वर्ष 1900 तक इस नैरो गेज लाइन पर नियमित रेल संचालन होता रहा। लेकिन, बीसवीं सदी की शुरुआत में रेलवे के विस्तार के साथ ही मीटर गेज और ब्रॉड गेज लाइनों को प्राथमिकता मिलने लगी। इसके चलते मैलानी-खुटार नैरो गेज लाइन का महत्व धीरे-धीरे कम होता गया। अंततः इस लाइन को निष्प्रायोज्य घोषित कर दिया गया और इस पर मालगाड़ियों का संचालन भी बंद कर दिया गया।

समुद्री मार्ग से पटरियों सहित अन्य रेल सामग्रियां भेजी गईं थी इरान

प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश हुकूमत को फारस (ईरान) में सैन्य अभियान के लिए एक मजबूत परिवहन व्यवस्था की जरूरत थी। फारस भले ही सीधे युद्ध में शामिल न रहा हो, लेकिन वह ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र में था, इसलिए वहां सैनिकों और रसद आपूर्ति के लिए रेल नेटवर्क खड़ा करना आवश्यक हो गया था। संसाधनों की कमी के चलते अंग्रेजों ने मैलानी से खुटार के बीच बिछी निष्प्रायोज्य नैरो गेज पटरियों को उखाड़ने का फैसला किया। वर्ष 1914 से 1916 के बीच इन पटरियों और रेल की अन्य सामग्रियों को समुद्री मार्ग से फारस भेजा गया। जानकार बताते हैं कि रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल ईरान में रेल नेटवर्क की शुरुआती संरचना तैयार करने में हुआ। आज भी रेल पटरियों के कुछ सबूत मैलानी में मौजूद हैं।

Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
Lakhimpur Kheri Lakhimpur Khiri News Lakhimpur Kheri News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result, UP Board 10th Result, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।