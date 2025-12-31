अपनी FPO कंपनी बनाकर छा गया खीरी का किसान, खेती के धंधे में रोल मॉडल

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsLakhimpur Kheri progressive farmer Achal Mishra inspirational stories of leading a FPO success
लखीमपुर खीरी के किसान अचल मिश्रा ने एफपीओ के जरिए 400 किसानों को एग्री मार्केटिंग सिखाई है और उनकी आय बढ़ाई है। सरकार से वो कई स्तर पर सम्मानित हो चुके हैं।

Dec 31, 2025 11:56 am ISTRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, संवाददाता, लखीमपुर
उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के खीरी जिले के एक युवा किसान ने दिखाया है कि खेती अब घाटे का सौदा नहीं, बल्कि नवाचार और उद्यमिता के जरिए समृद्धि का माध्यम बन सकती है। परंपरागत खेती से अलग रास्ता चुनकर एक किसान कंपनी (एफपीओ) शुरू करने वाले इस युवा को पहले ‘करोड़पति किसान’ का सम्मान मिला और अब भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने ‘प्रगतिशील प्रेरणादायक किसानों’ की श्रेणी में शामिल किया है।

लखीमपुर खीरी जिले के बिजुआ ब्लॉक में भारत-नेपाल सीमा से सटे मेड़ाईपुरवा गांव के किसान अचल मिश्रा ने अपनी मेहनत, लगन और तकनीकी समझ से खेती को नए आयाम दिए हैं। अचल ने न केवल आधुनिक और सह-फसली खेती को अपनाया, बल्कि एक एफपीओ बनाकर लगभग 400 किसानों को साथ जोड़ा। इसके जरिए किसान अब सह-फसली खेती के साथ बीज उत्पादन भी कर रहे हैं, जिससे सबको सीधा लाभ हो रहा है। अचल का नाम हाल ही में देश के प्रेरणादायक और नवोन्मेषी किसानों में शामिल किया गया है। इससे न सिर्फ उनका, बल्कि पूरे जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन हुआ है।

कृषि मंत्रालय की ओर से अचल मिश्रा को प्रेरणादायक किसान का खिताब

खेती में नए प्रयोगों के दम पर अचल मिश्रा को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मान मिल चुके हैं। उन्हें वर्ष 2007-08 और 2017-18 में गन्ना उत्पादन के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला। इसके अलावा उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद ने भी उन्हें सम्मानित किया है। वर्ष 2020-21 में उन्हें उत्कृष्ट एकीकृत कृषि पुरस्कार प्रदान किया गया। 2023-24 में अचल मिश्रा को ‘भारत के करोड़पति किसान’ के रूप में मान्यता मिली। हाल में दिल्ली में उन्हें भारत के नवोन्मेषी किसान के रूप में सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा प्रकाशित नवोन्मेषी किसानों पर आधारित पुस्तक में उनका भी लेख शामिल किया गया है। अब उन्हें इस साल कृषि मंत्रालय से ‘प्रेरणादायक किसान’ का खिताब मिला है।

एफपीओ से जुड़े हैं थारू महिलाओं समेत 400 किसान

तराई क्षेत्र का खीरी जिला हर साल बाढ़ और कटान की समस्या से जूझता है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में अचल मिश्रा ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से एक किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) की शुरुआत की। इस एफपीओ से करीब 400 किसान जुड़ चुके हैं, जिनमें लगभग 150 थारू आदिवासी महिला शामिल हैं। सह-फसली खेती और बीज उत्पादन के जरिए अब खेती आय का मजबूत जरिया बन रही है।

ट्रेंच रिंग पिट आधारित गन्ना खेती के विस्तार का है लक्ष्य

अचल मिश्रा का कहना है कि उनका लक्ष्य ट्रेंच रिंग पिट आधारित गन्ना खेती को अधिक विस्तार देना है। इसके साथ फूलों की खेती से जुड़ी अंतर फसली प्रणाली, एफपीओ आधारित सामूहिक विपणन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देना भी उनकी प्राथमिकता है। इससे किसानों की अतिरिक्त आमदनी सुनिश्चित होगी और खेती तरक्की और आत्मनिर्भरता का रास्ता बनेगी।

Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा लगभग ढाई दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। बिहार में दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने के बाद दिल्ली-एनसीआर में विराट वैभव, दैनिक भास्कर, आज समाज, बीबीसी हिन्दी, स्टार न्यूज, सहारा समय और इंडिया न्यूज के लिए अलग-अलग भूमिका में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
