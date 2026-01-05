डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल का आदेश, 14 जनवरी तक बंद रहेंगे 12वीं तक के सभी स्कूल

संक्षेप: लखीमपुर खीरी में सर्दी और शीतलहर को देखते हुए इंटर तक के स्कूलों में 14 जनवरी तक बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है।

UP School Closed: यूपी के लखीमपुर खीरी में सर्दी और शीतलहर को देखते हुए इंटर तक के स्कूलों में 14 जनवरी तक बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। सरकारी स्कूलों के अलावा मान्यता प्राप्त, आईसीएसईसी, सीबीएसई, मदरसा बोर्ड के कालेजों के लिए आदेश जारी किया गया है। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने जारी आदेश में कहा है कि जिन विद्यालयों में प्री बोर्ड परीक्षाओं, प्रयोगात्मक परीक्षाओं का समय निर्धारित है उन स्कूलों में हाईस्कूल व इंटर के बच्चों को निर्धारित समय में बुलाकर प्रयोगम्क परीक्षाएं कराई जाएंगी। जिन शिक्षकों, शिक्षामित्र, अनुदेशकों की ड्यूटी बीएलओ में लगी है वह बीएलओ का कार्य करेंगे। इसके अलावा जिन स्कूलों में बूथ है वह स्कूल खुले रहेंगे। डीएम ने जारी आदेश में यह भी कहा है कि 14 जनवरी तक आंगनबाड़ी केन्द्र भी बंद रहेंगे। इसी तरह शामली में भी 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी बोल दी गई है। यहां सात जनवरी तक डीएम ने स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है।

पांच जिलों में आठवीं तक के स्कूलों की छुट्टी बढ़ी पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते यूपी में शीतलहर चल रही है। भीषण सर्दी के चलते पूरा यूपी कांप उठा है। हाड़ कंपा देने वाली सर्दी ने लोगों को घरों में कैद करके रख दिया है। हालांकि सोमवार को कुछ जिलों में हल्की धूप दिखाई दी, लेकिन गलन बरकरार रही। इसको देखते हुए अब कई जिलों में डीएम ने स्कूलों की छुट्टियों को बढ़ाने का निर्देश दिया है। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ और बिजनौर जिलों में सभी बोर्ड के आठवीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। लखनऊ में तीन दिन, बिजनौर में एक दिन, मेरठ में दो दिन, वाराणसी में एक दिन और प्रयागराज में 15 जनवरी तक आठवीं तक के स्कूलों में छुट्टी बोली गई है। सभी जिलों के आदेश के मुताबिक अगर कोई भी स्कूल आदेश का उल्लंघन करते पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।