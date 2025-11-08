यूपी में हादसा: पत्थर लेकर जा रहे ई रिक्शा से टकराई दो बाइकें, दो युवकों की मौत, तीन बच्चियां घायल
संक्षेप: यूपी के लखीमपुर खीरी में पत्थर लेकर जा रहे ई रिक्शा से दो बाइकें टकरा गईं। हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि तीन लोग बुरी तरह से घायल हो गए।
लखीमपुर खीरी के सिंगाही में शनिवार की देर शाम भीषण हादसा हो गया। दो बाइकें पत्थर लेकर जा रहे ई रिक्शा से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार उछलकर दूर जा गिरे। इस हादसे में बाइक चला रहे दो युवकों की मौके पर मौत हो गई। एक बाइक सवार युवक की तीन बच्चियां भी घायल हो गई। उनको निघासन सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है।
सिंगाही थाना क्षेत्र के करदहिया गांव का रहने वाले 22 वर्षीय धीरज, तकियापुरवा के रहने वाले अपने रिश्तेदार 27 वर्षीय दीपू पाल के साथ अलग-अलग बाइक से सिंगाही जा रहे थे। दीपू की बाइक पर उसकी पांच साल की बेटी अवी, छह साल की प्रियंका और आठ साल की चांदनी भी बैठी थी। रास्ते में सिंगाही मुक्तिधाम के पास दोनों की बाइकें ई रिक्शा से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार हुई कि बाइक सवार सड़क पर जा गिरे। एसओ सिंगाही अजीत कुमार ने बताया कि हादसे में दीपू और धीरज की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि तीनों बच्चियां घायल हो गई। प्रियंका और चांदनी के सिर में गंभीर चोट होने के चलते जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है।
सिंगाही में मेला देखने आ रहा था परिवार
शनिवार देर शाम हादसे के शिकार हुआ परिवार और युवक मेला देखने सिंगाही आ रहे थे और इस बीच यह दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में गंभीर रूप से जख्मी दोनों बच्चियों को जिला अस्पताल भेजा गया है। सिंगाही पुलिस ने पुलिस कर्मी भी साथ भेजे हैं। उधर पत्थर लेकर जा रहा ई रिक्शा चालक भाग निकला। लोगों का कहना है कि ई रिक्शा चालक गलत ढंग से सड़क पर चल रहा था। ग्राम पंचायत तकिया बंगलहा के मजरा करदहिया के रहने वाला धीरज और दीपू पाल अलग-अलग बाइक से सिंगाही आ रहे थे। सिंगाही में इन दिनों मेला लगा है। यहां रात तक रौनक रहती है। आसपास के गांवों के लोग मेला देखने आते हैं।
बताया जाता है कि दोनों बाइक सवार जैसे ही रास्ते में तीसरी पुलिया पार कर जैसे ही सिंगाही मुक्तिधाम के पास पहुंचे सामने किसी वाहन की लाइट से हड़बड़ाकर आगे संगमर पत्थर लेकर जा रहे ई रिक्शा से टकरा गए। टक्कर इतनी जोरदार हुई कि पत्थर की टक्कर से दोनो बाइक चालक बच्चियों समेत सड़क पर गिर गए। वहीं घटना के दौरान ई रिक्शा पलट गया और उसका चालक फरार हो गया है। एस ओ अजीत कुमार ने बताया कि सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हुई है। दोनो शवों को पोस्ट मार्टम के लिए भेजा जा रहा है। ई रिक्शा को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है।