Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newslakhimpur hadsa Two bikes collide with an e-rickshaw carrying stones two youths killed three girls injured
यूपी में हादसा: पत्थर लेकर जा रहे ई रिक्शा से टकराई दो बाइकें, दो युवकों की मौत, तीन बच्चियां घायल

यूपी में हादसा: पत्थर लेकर जा रहे ई रिक्शा से टकराई दो बाइकें, दो युवकों की मौत, तीन बच्चियां घायल

संक्षेप: यूपी के लखीमपुर खीरी में पत्थर लेकर जा रहे ई रिक्शा से दो बाइकें टकरा गईं। हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि तीन लोग बुरी तरह से घायल हो गए।

Sat, 8 Nov 2025 10:40 PMDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखीमपुर
share Share
Follow Us on

लखीमपुर खीरी के सिंगाही में शनिवार की देर शाम भीषण हादसा हो गया। दो बाइकें पत्थर लेकर जा रहे ई रिक्शा से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार उछलकर दूर जा गिरे। इस हादसे में बाइक चला रहे दो युवकों की मौके पर मौत हो गई। एक बाइक सवार युवक की तीन बच्चियां भी घायल हो गई। उनको निघासन सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सिंगाही थाना क्षेत्र के करदहिया गांव का रहने वाले 22 वर्षीय धीरज, तकियापुरवा के रहने वाले अपने रिश्तेदार 27 वर्षीय दीपू पाल के साथ अलग-अलग बाइक से सिंगाही जा रहे थे। दीपू की बाइक पर उसकी पांच साल की बेटी अवी, छह साल की प्रियंका और आठ साल की चांदनी भी बैठी थी। रास्ते में सिंगाही मुक्तिधाम के पास दोनों की बाइकें ई रिक्शा से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार हुई कि बाइक सवार सड़क पर जा गिरे। एसओ सिंगाही अजीत कुमार ने बताया कि हादसे में दीपू और धीरज की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि तीनों बच्चियां घायल हो गई। प्रियंका और चांदनी के सिर में गंभीर चोट होने के चलते जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है।

सिंगाही में मेला देखने आ रहा था परिवार

शनिवार देर शाम हादसे के शिकार हुआ परिवार और युवक मेला देखने सिंगाही आ रहे थे और इस बीच यह दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में गंभीर रूप से जख्मी दोनों बच्चियों को जिला अस्पताल भेजा गया है। सिंगाही पुलिस ने पुलिस कर्मी भी साथ भेजे हैं। उधर पत्थर लेकर जा रहा ई रिक्शा चालक भाग निकला। लोगों का कहना है कि ई रिक्शा चालक गलत ढंग से सड़क पर चल रहा था। ग्राम पंचायत तकिया बंगलहा के मजरा करदहिया के रहने वाला धीरज और दीपू पाल अलग-अलग बाइक से सिंगाही आ रहे थे। सिंगाही में इन दिनों मेला लगा है। यहां रात तक रौनक रहती है। आसपास के गांवों के लोग मेला देखने आते हैं।

बताया जाता है कि दोनों बाइक सवार जैसे ही रास्ते में तीसरी पुलिया पार कर जैसे ही सिंगाही मुक्तिधाम के पास पहुंचे सामने किसी वाहन की लाइट से हड़बड़ाकर आगे संगमर पत्थर लेकर जा रहे ई रिक्शा से टकरा गए। टक्कर इतनी जोरदार हुई कि पत्थर की टक्कर से दोनो बाइक चालक बच्चियों समेत सड़क पर गिर गए। वहीं घटना के दौरान ई रिक्शा पलट गया और उसका चालक फरार हो गया है। एस ओ अजीत कुमार ने बताया कि सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हुई है। दोनो शवों को पोस्ट मार्टम के लिए भेजा जा रहा है। ई रिक्शा को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है।

ये भी पढ़ें:दोनों जाएं, मुझे मेरी जिंदगी जीने दें; पति ने खुशी-खुशी प्रेमी को सौंप दी पत्नी
ये भी पढ़ें:फीस के लिए प्राचार्य ने किया प्रताड़ित तो छात्र ने तेल छिड़ककर खुद को आग लगाई
Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Lakhimpur Kheri News Road Accident UP Police
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |