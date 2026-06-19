लगता है सीओ के कंधों पर है प्रदेश की कानून व्यवस्था का भार...दहेज हत्या मामले में कोर्ट की टिप्पणी
दहेज हत्या मामले में खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही कराने का अनुरोध करने वाले सीओ पेश नहीं हुए। इस पर अपर जिला जज ने टिप्पणी करते हुए कहा, लगता है सीओ के कंधे पर ही पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था का भार है।
Kanpur News: दहेज हत्या के मामले में 11 तारीखों में गवाही न देने पहुंचने वाले सीओ ने खुद ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही कराने का अनुरोध किया और पेश नहीं हुए। इस पर अपर जिला जज अभय प्रकाश नारायण ने गोरखपुर सर्किल के क्षेत्राधिकारी के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने टिप्पणी भी की है कि ‘लगता है कि सीओ के कंधे पर ही पूरे प्रदेश की कानून-व्यवस्था का भार है’। क्षेत्राधिकारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हो चुका है। आदेश की प्रति अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर परिक्षेत्र, पुलिस महानिदेशक, महानिदेशक अभियोजन, अपर मुख्य सचिव गृह और जिलाधिकारी को भेजने का आदेश दिया गया है। अगली सुनवाई तीन जुलाई को होगी।
घाटमपुर पुलिस ने वर्ष 2019 में दहेज हत्या का एक मुकदमाा दर्ज किया था। सरकार बनाम करन के नाम से एडीजे कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई चल रही है। मामले में आठ जनवरी 2020 को कोर्ट ने आरोप तय किए थे। मामले में सात गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है। दहेज हत्या के इस मामले में विवेचना करने वाले तत्कालीन घाटमपुर क्षेत्राधिकारी रवि कुमार सिंह वर्तमान में गोरखनाथ सर्किल में तैनात हैं। लगातार 11 तारीखों से उन्हें गवाही के लिए बुलाया जा रहा है। कई बार समन, जमानती और गैर जमानती वारंट तक जारी किए गए, लेकिन वह गवाही देने नहीं आए। 22 अगस्त 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही के अनुरोध पर कोर्ट ने स्वीकृति दे दी। गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी थी, लेकिन शाम 4:30 बजे तक वह पेश नहीं हुए।
पैरोकार ने दिया आवेदन-ड्यूटी में व्यस्त
पैरोकार ने कोर्ट में आवेदन दिया कि ला एंड आर्डर में ड्यूटी के कारण गवाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी पर उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार वर्मा ने बताया कि कोर्ट ने गवाही के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी उपस्थित न होने पर सीओ के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज कर लिया है। कोर्ट ने सीओ को तीन जुलाई तक अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। बता दें इस मुकदमे में अब तक 52 पेशी हो चुकी है।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।