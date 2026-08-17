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क्लीनक में फंदे से लटका मिला लेडी डॉक्टर का शव; पति से विवाद था, भाई ने हत्या का आरोप लगाया

By sandeep
हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, मेरठ
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मेरठ के पल्लवपुरम में डॉक्टर खुशहाली का शव क्लीनिक में फंदे पर लटका मिला। दोनों हाथ दुपट्टे से बंधे थे। भाई ने हत्या और पिता ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर फोरेंसिक जांच शुरू कर दी है। मृतका की शादी जनवरी 2026 में हुई थी

Body of female doctor found in Meerut clinic
मेरठ में क्लीनिक में मिला लेडी डॉक्टर का शव

मेरठ के पल्लवपुरम फेस-2 स्थित रघु आयुर्वेदा एंड नेचरोपैथी रिट्रीट सेंटर में डॉक्टर खुशहाली का शव रविवार सुबह फंदे पर लटका मिला। मृतका के दोनों हाथ दुप्पटे से बांधे हुए थे। मृतका के भाई ने हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं, मृतका के पिता ने बताया कि दहेज के लिए बेटी को परेशान किया जा रहा था और दहेज के लिए ही हत्या की गई है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य संकलन किए हैं और वीडियोग्राफी कराई गई है।

आयुर्वेद के डॉक्टर से हुई थी शादी

पल्लवपुरम की रॉयल पार्क एक्सटेंशन कॉलोनी निवासी जगदेव सिंह बीएसएफ में दरोगा है और वर्तमान में दिल्ली में तैनात है। जगदेव का बेटा रजत सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहा है, जबकि बेटी खुशहाली पूर्व में बीएसएफ में कांस्टेबल थीं। दो साल बाद खुशहाली ने नौकरी छोड़ दी थी और अपनी आयुर्वेद की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रैक्टिस शुरू की थी। 10 माह पहले उन्होंने पल्लवपुरम फेस-2 में रघु आयुर्वेदा एंड नेचरोपैथी रिट्रीट सेंटर नाम से क्लीनिक खोला था। परिजनों ने खुशहाली की शादी मैट्रिमोनियल साइट के जरिए टीपीनगर निवासी डॉ. मयंक चौधरी से 14 जनवरी 2026 को की थी। डॉ. मयंक भी आयुर्वेद के डॉक्टर है।

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शादी के बाद से पति से विवाद चल रहा था

परिजनों के अनुसार, शादी के कुछ समय बाद से ही खुशहाली और उनके पति मयंक के बीच विवाद शुरू हो गया था। आरोप है कि मयंक ने 10 लाख रुपये से अधिक का लोन अपने और खुशहाली के नाम पर ले रखा था। खुशहाली पर रकम लाने का दबाव बनाया जा रहा था। 29 जुलाई की रात मारपीट के बाद खुशहाली किसी तरह बचकर ससुराल से बाहर आई थी और इसके बाद से मायके में थी।

रविवार को क्लीनिक में मिली लाश

डॉ. खुशहाली रविवार सुबह 6.30 बजे घर से क्लीनिक के लिए निकली थी। 8.30 बजे डॉ. खुशहाली को परिजनों ने कॉल किया, लेकिन फोन नहीं उठा। इसके बाद मां सुनीता और भाई रजत क्लीनिक पर पहुंचे। यहां देखा तो क्लीनिक का दरवाजा बंद मिला। दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर खुशहाली की लाश फंदे पर लटकी मिली। उसके दोनों हाथ आगे की ओर दुप्पटे से बंधे थे। इसके बाद पुलिस को सूचना देकर बुलाया गया। सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि महिला डॉक्टर का शव क्लीनिक में मिला था। महिला का पति से विवाद चल रहा था और कुछ समय से मायके में ही रह रही थी। परिजनों से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया है और जांच की जा रही है।

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क्लीनिक में सभी सामान व्यवस्थित मिला

पुलिस ने शुरुआती जांच के दौरान परिजनों द्वारा शव के हाथ बंधे होने के दावे की पुष्टि नहीं की है। इसका फोटो वायरल हो रहा है। पुलिस का कहना है कि क्लिनिक में सारा सामान व्यवस्थित पाया गया है। पुलिस क्लिनिक की बिल्डिंग और आसपास के रास्तों के सीसीटीवी खंगाल रही है। क्लिनिक के स्टाफ, ससुराल पक्ष और पति मयंक से पूछताछ की तैयारी की जा रही है।

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