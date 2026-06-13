जिम में धीमे बोलिए... इतना सुनते ही भड़की महिला सिपाही, साथी को बुलाकर शिक्षिका को पीटा
प्रतापगढ़ के कुंडा में जिम में महिला सिपाही को धीरे बोलने की सलाह देना शिक्षिका निधि नायक को भारी पड़ गया। आरोप है कि महिला आरक्षी ने थप्पड़ मारे, कोतवाली ले जाकर अभद्रता की और धमकाया। पीड़िता ने एसपी से शिकायत की है। एसपी ने सीओ कुंडा को जांच के आदेश दिए हैं।
प्रतापगढ़ के कुंडा में एक जिम में महिला सिपाही को धीमी आवाज में बात करने को कहना शिक्षिका को भारी पड़ गया। आरोप है कि महिला आरक्षी ने शिक्षिका को गालियां देते हुए थप्पड़ जड़े। कोतवाली के सिपाही को बुलाकर शिक्षिका को कोतवाली ले गई। वहां भी उसके साथ मारपीट और अभद्रता की गई। बाद में वीडियो बयान लेकर छोड़ दिया। पीड़िता ने मामले में एसपी को शिकायती पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है। मामले में एसपी ने सीओ कुंडा को जांच सौंपकर रिपोर्ट मांगी है। नगर पंचायत कुंडा के गांधीनगर मोहल्ला निवासी निधि नायक निजी स्कूल में शिक्षिका हैं। निधि के अनुसार, वह 10 जून की सुबह 6.30 बजे कस्बे के भगवन तिराहा स्थित एक जिम में एक्सरसाइज करने गई थीं।
तेज आवाज में बात करने से रोका तो पीट दिया
वहां मौजूद कोतवाली की महिला आरक्षी तेज आवाज में बात करने लगी। उसने धीरे से बोलने को कहा तो वह नाराज हो गई। गालियां देते हुए उसे दो-तीन थप्पड़ मारे। विरोध करने पर उसने कोतवाली से पुलिसकर्मी को बुला लिया और अश्लील तरीके से उसका हाथ पकड़कर गालियां दी। बाल पकड़कर घसीटते हुए उसे कोतवाली ले गए। कोतवाली में पुलिसकर्मियों ने भी पीटा। आरोप है कि जबरन सादे कागज पर समझौते का हस्ताक्षर कराया और वीडियो बनाने के बाद कहीं शिकायत करने पर उसकी बेटी, पति को मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दी। मामले में एसपी दीपक भूकर ने बताया कि शिकायत उनके संज्ञान में नहीं है। सोशल मीडिया से जानकारी मिलने के बाद उन्होंने सीओ कुंडा से जांच कर रिपोर्ट देने कहा है।
चिकित्सक पर बेटे को अगवा करने का आरोप
वहीं कोहंडौर के स्थानीय सीएचसी पर तैनात चिकित्सक पर उनकी पत्नी ने सात साल के बेटे को अगवा करने, एक नर्स से संबंध के कारण उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस पहुंची तो महिला ने बेटे को वापस दिलाने और चकित्सक के साथ रहने की इच्छा जताई। महिला ने चिकित्सक के साथ प्रेम विवाह किया था। सीएचसी के आवास में साथ रहने वाली महिला शुक्रवार को अरोप लगाने लगी कि चिकित्सक ने उसके सात साल के बेटे को अगवा कर लिया है। एक नर्स से अवैध संबंध के कारण उसे प्रताड़ित किया जा रहा है।
बेटे को पीट रही थी पत्नी, बोला पति
पुलिस सीएचसी पहुंची तो चिकित्सक ने बताया कि पत्नी उसे मारपीट रही थी। इसलिए बच्चे का दादा-दादी के पास प्रयागराज पहुंचा दिया है। बाद में पुलिस महिला के पास पहुंची तो उसने बच्चे को दिलाने, चिकित्सक के साथ रहने की बात कही। एसओ धनंजय राय ने बताया कि पति-पत्नी का आपसी विवाद है। चिकित्सक ने बच्चे को अपने घर दादा-दादी के पास भेज दिया है। बच्चा शनिवार को आएगा तो दोनों से बातचीत की जाएगी।
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