सीएम योगी ने अखिलेश यादव की अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती का जवाब देते हुए कहा कि हिम्मत है तो दोनों आमने-सामने चुनाव लड़ें। कमजोर व्यक्ति आमने-सामने की लड़ाई नहीं लड़ता, पीछे से वार करता है। इन कायरों का भी यही हाल है। उन्होंने सपा पर माफिया को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती का एक बार फिर जवाब दिया है। गोरखपुर में जनसमभा को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने (अखिलेश) कहा कि अयोध्या से चुनाव लड़कर दिखाइए। मैंने कहा कि एक बार आमने-सामने हो ही जाएं। आप भी लड़िए, हम भी लड़ते हैं। लेकिन, हिम्मत नहीं है। कमजोर व्यक्ति आमने-सामने की लड़ाई नहीं लड़ता, पीछे से वार करता है। इन कायरों का भी यही हाल है। जिन्होने माफिया के बल पर यूपी को रौंदा हो। यूपी को तबाह किया हो, नौजवानों की नौकरी में सेंध लगाई हो। राज्य की बेटियों व्यापारियों को असुरक्षित किया हो। प्रदेश के अन्नदाताओं को भुखमरी पर पहुंचाने का काम किया।

गोरखपुर में सपा पर बरसे योगी आपको बता दें बुधवार को सपा अध्यक्ष का गोरखपुर में रोड शो निकला था। और अखिलेश ने चुनावी रैली को संबोधित किया था। जिसमें उन्होने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। जिसका जवाब सीएम योगी ने आज आक्रामक तेवरों से दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में वन, खनन और कैटल माफिया का बोलबाला था। माफियागिरी का स्वरूप देखना हो तो सपा का पिछला रोड शो देख लेना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि रोड शो के दौरान एक मासूम को शिकार बनाया गया और सपा नेताओं ने संवेदना के एक शब्द तक नहीं कहे। योगी ने चेतावनी दी कि गुंडों और माफियाओं पर कार्रवाई होगी। सड़कें बेहतर सफर के लिए बनाई गई हैं, गुंडागर्दी के लिए नहीं।