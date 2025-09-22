lack of funds will not stop anyone s treatment cm yogi issued this order during janta darshan रुपयों की कमी से नहीं रुकेगा किसी का इलाज, जनता दर्शन में CM योगी ने दिया ये आदेश, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP Newslack of funds will not stop anyone s treatment cm yogi issued this order during janta darshan

रुपयों की कमी से नहीं रुकेगा किसी का इलाज, जनता दर्शन में CM योगी ने दिया ये आदेश

शारदीय नवरात्रि के पहले दिन सीएम योगी ने गोरखपुर में जनता दर्शन कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं सुनीं और प्रभावी निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिशानिर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर जरूरतमंद व्यक्ति को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें।

Ajay Singh संवाददाता, गोरखपुरMon, 22 Sep 2025 11:12 AM
रुपयों की कमी से नहीं रुकेगा किसी का इलाज, जनता दर्शन में CM योगी ने दिया ये आदेश

CM Yogi Adityanath in Gorakhpur: सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रुपयों की कमी के चलते किसी का इलाज नहीं रुकना चाहिए। सोमवार को अपने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यह बात कही। जनता दर्शन में इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर आए लोगों को सीएम योगी ने भरोसा दिलाया कि उनकी पूरी मदद की जाएगी। सीएम योगी ने अधिकारियों को आदेश दिया कि इस्टीमेट की प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हुए इसे जल्द से जल्द शासन को मुहैया कराएं। उन्होंने कहा कि शासन से इलाज में भरपूर आर्थिक मदद दी जाएगी।

शारदीय नवरात्रि के पहले दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं सुनीं और प्रभावी निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिशानिर्देश दिए। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर जरूरतमंद व्यक्ति को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। जनता दर्शन कार्यक्रम में आए लोगों को गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने कुर्सियों पर बिठाया गया था। कुर्सियों पर बिठाए गए लोगों तक सीएम योगी खुद पहुंचे। उन्होंने एक एक करके सबकी समस्याओं को सुना और आश्वस्त किया कि हर समस्या का समयबद्ध, पारदर्शी और संतुष्टिपरक निस्तारण किया जाएगा।

बड़ी संख्या में आई थी महिलाएं

जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने करीब 250 लोगों की समस्याएं सुनीं। इसमें बड़ी संख्या महिलाओं की रही। इस दौरान एक महिला ने राशन कार्ड न होने की समस्या बताई। इस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत अधिकारियों को निर्देशित किया कि इनकी समस्या को संवेदनशीलता से देखें। राशन कार्ड की व्यवस्था के साथ पात्रता के अनुसार पेंशन योजना का भी लाभ दिलाएं।

जमीन कब्जा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का आदेश

जमीन कब्जा करने की शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे मामलों में कड़ी कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने गरीबों की जमीन पर कब्जा न होने देने के सख्त निर्देश दिए। साथ ही कहा कि राजस्व व पुलिस से संबंधित मामलों में प्रभावी कार्रवाई हो। सीएम योगी ने कहा कि अधिकारी जन कल्याण के कार्यों को सदैव प्राथमिकता पर रखें और हर पीड़ित की समस्या का त्वरित निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

