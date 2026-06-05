डिवाइडर पर सो रहा मजदूर जिंदा ही मिट्टी में दफन, फोरलेन निर्माण के दौरान दर्दनाक हादसा

गोरखपुर में फोरलेन सड़क निर्माण में लगी डंपर ने डिवाइडर पर सो रहे मजदूर को जिंदा ही दफन कर दिया। बिना देखे मजदूर पर मिट्टी गिरा दी। इससे उसकी मौत हो गई। सुबह लोगों ने मजदूर का पैर मिट्टी के बाहर देखा तो घटना की जानकारी हुई।

गोरखपुर में भटहट-बांसस्थान निर्माणाधीन फोरलेन सड़क पर दर्दनाक हादसा हुआ है। दलाल चौराहे के पास बुधवार की देर रात डिवाइडर पर सो रहे मजदूर पर डंपर चालक ने मिट्टी गिरा दी। इससे जिंदा ही मिट्टी के नीचे वह दफन हो गया और उसकी मौत हो गई। सुबह मिट्टी के बाहर मजदूर का पैर दिखाई देने पर लोगों को हादसे की जानकारी हुई। सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया है।

इन दिनों निर्माणाधीन सड़क के डिवाइडर पर मिट्टी डालने और उसे समतल करने का कार्य चल रहा था। गुरुवार को दिन में करीब 11 बजे जेसीबी से मिट्टी बराबर करते समय मजदूरों को मिट्टी के बीच से एक पैर दिखाई दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मिट्टी को हटवाया तो उसमें दबा एक शव मिला। मृतक की पहचान देवरिया जिले के रामपुर कारखाना क्षेत्र के सिधुआ गांव निवासी मिंटू पुत्र जनार्दन के रूप में हुई।

मजदूर की ससुराल गुलरिहा क्षेत्र के तरकुलहा गांव में है। कुछ देर बाद मृतक की पत्नी नीता देवी दो बच्चों के साथ मौके पर पहुंची। उसने बताया कि मिंटू पांच वर्षों से तरकुलहा में रहकर मजदूरी करता था। दस दिन से वह जंगल कौड़िया में सड़क निर्माण कार्य में गिट्टी फैलाने का काम कर रहा था। वहां से पांच किमी दूर शव मिला है।

सीसीटीवी की जांच में सामने आया कि डिवाइडर पर सो रहे मजदूर को डंपर चालक ने मिट्टी डाल दिया। जिससे उसके नीचे दबाकर उसकी जान चली गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद आरोपी डंपर चालक रंजू राजभर पुत्र हीरा राजभर निवासी एकौना, थाना मोहम्मदाबाद, जनपद मऊ को गिरफ्तार कर लिया। मृतक के पास मिले झोले में रोटी, सब्जी, शराब का एक पाउच, हरी मिर्च, चिलम, मोबाइल चार्जर और शॉल बरामद हुई है। चौकी प्रभारी मदन मोहन मिश्रा ने बताया कि प्रथम दृष्टया जांच में पता चला कि वह मजदूरी करता था।

एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि तीन जून की रात में मजदूर निर्माणाधीन डिवाइडर पर ही सो गया था। रात में मिट्टी लेकर पहुंचे वाहन संख्या यूपी-32 आरएन-4276 के चालक ने बिना पर्याप्त सावधानी बरते ही डिवाइडर पर मिट्टी डाल दी। मिट्टी के नीचे दबने से मिंटू की मौके पर ही मौत हो गई,दिन में जब मजदूर मिट्टी बराबर कर रहे थे तब उसकी मौत की जानकारी हुई। चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है।