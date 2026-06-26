मजदूर की बेटी से आयकर विभाग ने मांगा 20 करोड़ का हिसाब, नोटिस देखते ही परिवार के उड़े होश

उन्नाव में एक मजदूर परिवार की बीए छात्रा को आयकर विभाग से 20.98 करोड़ रुपये की कथित अघोषित आय का समन मिलने से हड़कंप मच गया। जांच में सामने आया कि उसके आधार और पैन कार्ड का कथित तौर पर दुरुपयोग कर दिल्ली में फर्जी फर्म संचालित की गई थी।

यूपी के उन्नाव से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। जहां, एक मजदूर परिवार की बीए छात्रा को आयकर विभाग से 20.98 करोड़ रुपये की कथित अघोषित आय का समन मिलने से हड़कंप मच गया। जांच में सामने आया कि उसके आधार और पैन कार्ड का कथित तौर पर दुरुपयोग कर दिल्ली में फर्जी फर्म संचालित की गई थी। अब छात्रा ने आयकर विभाग को जवाब देने के साथ पुलिस और संबंधित अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है।

जिले के गिरिजाबाग मोहल्ला निवासी मजदूर की बेटी को आयकर विभाग से नोटिस मिला है। आयकर विभाग ने उससे अरबों के कारोबार का लेखा-जोखा मांगा है। रश्मि ने बताया कि 30 अप्रैल को आयकर विभाग चंडीगढ़ से मेरे नाम आयकर अधिनियम की धारा 131(1A) के तहत एक समन जारी किया गया है। यह समन आम तौर पर तब भेजा जाता है, जब जांच एजेंसी को आय छिपाने या अनियमितताओं की आशंका होती है। नोटिस में रश्मि को पांच मई तक अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया था। परिजनों का कहना है कि उनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। घर का खर्च मजदूरी के सहारे चलता है। ऐसे में करोड़ों रुपये की आय और व्यापार का आरोप परेशान करने वाला है।

रश्मि ने कानूनी प्रक्रिया के तहत आयकर विभाग को जवाब भेज दिया है। साथ ही उसने जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर पैन कार्ड और आधार कार्ड के दुरुपयोग की आशंका जताई है। इसके अलावा एसपी को प्रार्थना पत्र देकर कहा है कि धोखाधड़ी में शामिल लोगों पर केस दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए। मामले की जानकारी आयकर विभाग चंडीगढ़ को उपलब्ध करा दी जाए।