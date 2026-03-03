Hindustan Hindi News
होली के 300 साल पुराने जुलूस में जूते-चप्पल और झाड़ू से पीटे जाते हैं ‘लाट साहब’

Mar 03, 2026 12:41 pm ISTRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, विशाल आनंद, शाहजहांपुर
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 300 साल पुराने होली के जुलूस में अंग्रेजों के जमाने से लाट साहब जूते-चप्पल और झाड़ू से पीटे जाते हैं। होली जुलूस 1930 तक ऊंट की गाड़ियों पर निकलता था, बाद में इसे भैंसा गाड़ी पर निकाले जाने लगा।

होली पर शाहजहांपुर में निकलने वाला लाट साहब का जुलूस एक अनोखा आयोजन है, जिसमें लाट साहब पर रंग के साथ-साथ जूते-चप्पल भी बरसते हैं। 300 वर्ष पुराने जुलूस की यह परंपरा आज भी उसी उत्साह और उल्लास के साथ चल रही है। भारी भीड़ के चलते जुलूस में हुल्हड़बाजी और मार-कुटाई की संभावना बनी रहती है। इससे निपटने को पुलिस को हर बार नई रणनीति बनानी पड़ती है। दिलचस्प बात यह है कि शाहजहांपुर का लाट साहब जुलूस प्रशासनिक सेवा की ट्रेनिंग के दौरान केस स्टडी के रूप में पढ़ाया जाता है।

अवध क्षेत्र के प्रभाववश यहां के स्थानीय नवाब खुल कर लोगों के साथ होली खेलते थे। शाहजहांपुर के स्थानीय इतिहास पर लिखी गई किताबें बताती हैं कि नवाब होली के दिन न केवल महलों से बाहर आकर रंग खेलते थे, बल्कि जुलूस के रूप में नगर भ्रमण भी करते थे। समकालीन उर्दू स्रोत बताते हैं कि 1708 से 1779 के बीच नबाब रहे अब्दुल्ला खान परिवार से नाराज होकर फर्रुखाबाद चले गए थे और 1728 में वापस आए। वापस आने पर उन्होंने होली खेली और शहर का चक्कर लगाया। वर्ष 1857 की क्रांति के दौरान इस जुलूस का स्वरूप और भी विस्तृत हो गया।

इसके बाद होली के इस जुलूस में लाट साहब की एंट्री हुई। ब्रिटिश सरकार के गवर्नर के प्रतीक के रूप में लाट साहब बनाया गया। लाट साहब को पूरे शहर में घुमाया जाता था। इस दौरान लोग जूते-चप्पल मार कर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार करते थे। धीरे-धीरे यह परंपरा मजबूत होती चली गई। आज भी जब लाट साहब अपनी भैंसा गाड़ी पर बैठकर निकलते हैं तो उनके ऊपर लोग खूब 'हमले' करते हैं। कोई चप्पल से पीटता है तो कोई फटे हुए जूते से पिटाई करता है। उनको जूतों की माला पहनाई जाती है। पहले इसको नवाब साहब का जुलूस कहते थे। वर्ष 1988 में तत्कालीन डीएम कपिल देव की सलाह पर जुलूस का नाम लाट साहब का जुलूस कर दिया गया।

सिविल सेवाओं के प्रशिक्षण में शामिल है लाट साहब का जुलूस

भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में चयनित अभ्यर्थियों के कोर्स में भारत के तीन जुलूस पाठ्यक्रम का हिस्सा है।इनमें से एक जुलूस लाट साहब का भी है। इसका प्रशासन और प्रबंधन कैसे किया जाता है, यह प्रशिक्षु अधिकारियों को पढ़ाया जाता है।

लाट साहब मांगते हैं क्राइम के रिकॉर्ड

नगर भ्रमण के दौरान लाट साहब शहर कोतवाली पहुंचते हैं, जहां उन्हें सलामी दी जाती है। साहब कोतवाल से वर्ष भर में हुए क्राइम के रिकॉर्ड्स मांगते हैं, जिससे बचने के लिए शहर कोतवाल उन्हें नेग स्वरूप उपहार प्रदान करते हैं। इसके बाद कच्चा कटरा, इस्लामियां कालेज, सदर बाजार होते हुए जुलूस बाबा विश्वनाथ मंदिर पहुंचता है, जहां पर देव प्रतिमाओं के सामने लाट साहब माथा टेकते हैं। फिर यह जुलूस पंखी होटल, सदर चौराहा, घंटाघर, कच्चा कटरा, बंगला सिरोदी होते हुए समाप्त हो जाता है।

लाट साहब का जुलूस बेहद संवेदनशील माना जाता है। इस कारण कुछ धार्मिक स्थलों को तिरपालों से ढंक दिया जाता है। गलियों में बैरिकेडिंग कर दी जाती है। बड़ी संख्या में फोर्स बाहर से भी बुलाया जाता है। तब कहीं जाकर जुलूस शांतिपूर्वक संपन्न हो पाता है। लाट साहब का जुलूस प्रशासन और पुलिस के लिए कानून-व्यवस्था की एक परीक्षा है।

