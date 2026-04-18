क्या रेट है तुम्हारा...मां-बेटी से छेड़खानी करने वाले पूर्व मंत्री के बेटे को जेल, साथी भी सलाखों के पीछे पहुंचा
मुजफ्फरनगर में घर के बाहर खड़ी मां-बेटी से छेड़खानी का मामला सामने आया है। छेड़खानी करने वाले युवकों में एक पूर्व मंत्री का बेटा भी शामिल था। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने सीसीटीवी खंगाली तो दोनों युवकों की हरकतें साफ दिखाई दीं।
Muzaffarnagar News: यूपी के मुजफ्फरनगर में घर के बाहर खड़ी मां-बेटी से छेड़खानी करना पूर्व मंत्री के बेटे और उसके दोस्त को भारी पड़ गया। पुलिस ने पीड़िता के भाई की शिकायत पर जांच पड़ताल की। सीसीटीवी फुटेज में दोनों युवकों की हरकतें साफ दिखाई दीं। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो गया, जिसमें पीड़ित मां-बेटी घटना के बारे में बताती नजर आ रही हें।
मामला नई मंडी थाना क्षेत्र की है। रेलवे रोड पर रहने वाले एक युवक ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में कहा है कि शुक्रवार की शाम उसकी मां और बहन घर बाहर खड़ी थीं। इसी दौरान स्कूटी सवार दो युवक आए और उनसे छेड़छाड़ करने लगे। युवकों ने मां और बहन से छेड़खानी करते हुए कहा कि तुम्हारा रेट क्या है। घर के बाहर शोर-शराबा होता देखकर वह बाहर निकला तो युवक वहां से भाग निकले। मां-बहन ने पूरी बात जब उसे बताई। पीड़ित ने थाने में आरेपियों के खिलाफ थाने में केस दर्ज कराया है। पुलिस के अनुसार, पीड़ित पक्ष की शिकायत पर घटना की गंभीरता को देखते हुए नई मंडी पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई की और दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद दोनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
आरोपी के साथ रियायत नहीं बरतेगी पुलिस
पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी आर्यमान रघुवंशी पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता सुधीर बालियान का पुत्र है, जिसके चलते मामला और भी चर्चा में आ गया है। कानून सभी के लिए समान है और किसी भी आरोपी के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर जनपद में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई कर आरोपियों को सख्त सजा दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। घटना के बाद इलाके में लोगों में आक्रोश भी देखने को मिला, वहीं पुलिस ने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती है।
क्या बोली पीड़िता
घटना के बाद मां-बेटी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें वह युवकों द्वारा की गई छेड़खानी के बारे में बता रही हैं। पीड़िता का कहना है कि शुक्रवार की शाम दो लड़के उनके घर के सामने आए और बोले क्या रेट है। फिर बोले कहां से है तू। मैंने कहा ये मेरा घर है। मैं अपनी मम्मी के साथ खड़ी हूं। फिर बोले कि मेरी गाड़ी पर बैठकर चलो नहीं तो हम तुम्हारे घर के अंदर चलेंगे। फिर बदतमीजी के साथ गाली-गलौज करने लगे। इसके बाद मैंने अपने भाई को बुलाया तो धक्का देकर भाग गए। थोड़ी देर बाद एक लड़का चाकू लेकर आया। मेरे चाचा से बोला, उस लड़की को बुलाओ जो घर के बाहर खड़ी थी। युवक ने चाचा से भी अभद्रता की।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।