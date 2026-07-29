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क्या दिखाने लाई हैं, यहां हम घूमने आए हैं..., कांवड़ यात्रा की तैयारी देख महिला अधिकारी पर भड़के कमिश्नर

By Yogesh Yadav
लाइव हिन्दुस्तान
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मेरठ के मंडलायुक्त भानु चंद गोस्वामी कांवड़ यात्रा की तैयारी देखने हापुड़ के ब्रजघाट पहुंचे तो वहां का नजारा देख हैरान रह गए। यहां की जिम्मेदारी संभाल रहीं महिला अधिकारी पर बुरी तरह भड़क गए। सभी के सामने उन्हें जमकर फटकार लगाई।

मेरठ के मंडलायुक्त (कमिश्नर) भानुचंद गोस्वामी मंगलवार को कांवड़ यात्रा की तैयारियां देखने हापुड़ के ब्रजघाट पहुंचे तो उनका अलग ही रूप देखने को मिला। मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाले कांवड़ यात्रा को लेकर नगर पालिका की लापरवाही पर बुरी तरह बरस पड़े। पालिका की अधिशाषी अधिकारी (ईओ) पवित्रा को फटकारते हुए पूछा कि यहां क्या दिखाने लाई हैं? हम लोग यहां घूमने आए हैं। हमें टहलने के लिए बुलाया है। जिस समय कमिश्नर भड़क रहे थे आसपास बड़ी संख्या में अन्य कर्मचारी भी मौजूद थे। ईओ के पास कमिश्नर के सवालों का कोई जवाब नहीं था। पूरे समय वह बगले झांकते हुए नजर आईं।

कल से ही सावन शुरू हो रहा है। कांवड़ियों का रेला भी शुरू होने वाला है। हापुड़ का ब्रजघाट पश्चिमी यूपी का सबसे बड़ा गंगा तट है। ऐसे में बड़ी संख्या में कांवड़िया यहां आते हैं। यहां की तैयारियों का जायजा लेने मेरठ के डीआईजी कलानिधि नैथानी के साथ भानु चंद गोस्वामी भी ब्रजघाट पहुंचे थे। हापुड़ की जिलाधिकारी भी उनके साथ यहां पहुंचीं। यहां की व्यवस्थाओं की पूरी जिम्मेदारी नगर पालिका परिषद की ईओ पवित्रा के पास है। मंडलायुक्त के पहुंचने से पहले ही ईओ भी पहुंच गई थीं।

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ब्रजघाट का नजारा देख हैरान रह गए मंडलायुक्त

ब्रजघाट पहुंचते ही गंदगी और अव्यवस्था का नजारा देख मंडलायुक्त हैरान रह गए। ईओ से पूछा कि आपने क्या तैयारी करके रखी है? लेकिन ईओ के पास संतोषजनक जवाब नहीं था। इस पर मंडायुक्त ने फटकारते हुए कहा कि हम यहां घूमने के लिए आए हैं। यहां टहलने के लिए बुलाया है। बगल में खड़ी डीएम कविता मीणा ने मामले को कुछ संभालने की कोशिश की। इसके बाद भी मंडलायुक्त का गुस्सा शांत नहीं हुआ। कहा कि बहुत अव्यवस्था है। आप लोग केवल घूम रहे हैं। यह नहीं कि लगकर काम कराएं।

कर्मचारियों की बंधी रही घिग्घी

मंडलायुक्त का गुस्सा देख आसपास खड़े कर्मचारियों की भी घिग्घी बंधी रही। जब ईओ को इस तरह फटकार पड़ रही थी तो किसी का भी नंबर आ सकता था। खैर, मंडलायुक्त ने पूरे इलाके को अपनी नजरों से देखा और युद्ध स्तर पर काम कराने की बात कहते हुए कई निर्देश दिए।

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सीएम योगी की प्राथमिकता में है कांवड़ यात्रा

गौरतलब है कि यूपी की योगी सरकार कांवड़ यात्रा को लेकर हर साल की तरह इस बार भी बेहद गंभीर है। खुद योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी का दौरा कर चुके हैं। अधिकारियों को लखनऊ से वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए लगातार हिदायतें दे रहे हैं। इसके बाद भी कुछ अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं। मंडलायुक्त के गुस्से का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि इसकी गूंज अब लखनऊ तक सुनाई दे सकती है। ऐसे में ईओ पर ऐक्शन की भी संभावना जताई जाने लगी है।

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कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को चेताया

मंडलायुक्त ने जनपद और तहसील स्तरीय अधिकारियों की टीम के साथ आवागमन से जुड़े मुख्य स्थानों समेत गंगा किनारे का कांवडिय़ों की सुरक्षा से जुड़े प्रबंधों की बारीकी से जांच पड़ताल भी की। इस दौरान शिवभक्तों की जरूरत से जुड़ीं मूलभूत सुविधाओं का भी गंभीरता से जायजा लिया। कमिश्नर और डीआईजी ने कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों की सुरक्षा में कोई भी खामी बाकी न रहने को लेकर कड़े दिशा निर्देश दिए।

सेवा शिविरों में परोसे जाने वाली खाद्य सामग्री की चिकित्सीय टीम से जांच कराने की हिदायत भी दी गई। मंडल के दोनों आला अफसरों ने कांवडिय़ों की सुरक्षा से लेकर निर्बाध और जाममुक्त यातायात के लिए दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर होने वाले रूट डायवर्जन का पूरी सख्ती के साथ पालन कराने का निर्देश भी दिया।

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योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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