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व्रत में कुट्टू के आटा ने बिगाड़ा जायका; बिजनौर-बागपत में एडीएम और फालोअर समेत दर्जनों बीमार

Mar 20, 2026 12:14 pm ISTYogesh Yadav बिजनौर/बागपत हिन्दुस्तान
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नवरात्रि के पहले दिन बिजनौर और बागपत में कुट्टू का आटा खाने से एडीएम (न्यायिक) समेत दर्जनों लोग बीमार हो गए। मरीजों को उल्टियां और चक्कर आने की शिकायत के बाद अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

व्रत में कुट्टू के आटा ने बिगाड़ा जायका; बिजनौर-बागपत में एडीएम और फालोअर समेत दर्जनों बीमार

चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर मां दुर्गा की उपासना के लिए व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए पहला दिन किसी बुरे सपने जैसा साबित हुआ। उत्तर प्रदेश के बिजनौर और बागपत जिलों में जहरीला कुट्टू का आटा खाने से भारी संख्या में लोग 'फूड प्वाइजनिंग' (Food Poisoning) का शिकार हो गए। बीमारों में आम जनता के साथ-साथ बागपत के एडीएम (न्यायिक) और उनके सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं, जिससे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है।

बागपत: एडीएम और सिक्योरिटी गार्ड भी चपेट में

बागपत जिले में कुट्टू के आटे से बना भोजन करने के बाद एडीएम (न्यायिक) शिव नारायण और उनके फालोअर सतीश कश्यप की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें उल्टियां, पेट दर्द और घबराहट की शिकायत होने पर तुरंत जिला संयुक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया। एडीएम जैसे उच्च अधिकारी के बीमार होने की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) के अधिकारियों के हाथ-पांव फूल गए। इसी अस्पताल में तैनात सिक्योरिटी गार्ड नरेशपाल समेत जनपद के विभिन्न स्थानों से अब तक 9 लोगों के बीमार होने की पुष्टि हुई है।

बिजनौर: गांवों में मचा हाहाकार, दर्जनों अस्पताल पहुंचे

बिजनौर जिले के नजीबाबाद क्षेत्र में स्थिति और भी गंभीर नजर आई। यहाँ के ग्राम सिकरौडा, लाहक कला, मोहनपुर और खैरुल्लापुर में दर्जनों ग्रामीण कुट्टू का आटा खाने के बाद बीमार पड़ गए। पीड़ितों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समीपुर और निजी अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतारें लग गईं।

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सिकरौडा ग्राम के सुमित, मीनू, बीना, शिवा, सलोनी और मास्टर हरि सिंह समेत करीब 20 से अधिक लोगों की हालत बिगड़ने पर उन्हें भर्ती कराया गया। कुछ मरीजों की स्थिति नाजुक देखते हुए उन्हें उच्च केंद्र (Higher Center) रेफर किया गया है। पीड़ितों का कहना है कि शाम को कुट्टू की पूरियां और पकौड़े खाने के महज एक घंटे बाद ही उन्हें चक्कर आने लगे और शरीर कांपने लगा।

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प्रशासनिक ऐक्शन और जांच

इस घटना के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें हरकत में आ गई हैं। बागपत और बिजनौर के विभिन्न बाजारों में छापेमारी कर कुट्टू के आटे के नमूने लिए जा रहे हैं। अधिकारियों का अंदेशा है कि पुराना या फफूंद लगा कुट्टू पीसकर बाजार में बेचा गया है, जो सेहत के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। प्रशासन ने दुकानदारों को चेतावनी दी है और लोगों से अपील की है कि वे विश्वसनीय दुकानों से ही व्रत की सामग्री खरीदें और एक्सपायरी डेट जरूर जांच लें।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर हैं। 

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