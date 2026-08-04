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Kushinagar News: निकायों में लहराएंगे स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के बनाए तिरंगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कुशीनगर
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Kushinagar News: कुशीनगर में जिले के 20 से अधिक स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे तैयार करना शुरू कर दिया है। जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) द्वारा उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस साल लगभग दो लाख तिरंगे बनाने का लक्ष्य है, जिससे महिलाओं को आर्थिक लाभ और आत्मनिर्भरता मिलेगी।

Kushinagar News: निकायों में लहराएंगे स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के बनाए तिरंगे

Kushinagar News: कुशीनगर, मिथिलेश द्विवेदी। नगर निकायों में इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के हाथों से तैयार तिरंगे शान से लहराएंगे। जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) ने राष्ट्रीय ध्वज निर्माण के लिए जिले के 20 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को जिम्मेदारी सौंपी है। इन समूहों की महिलाएं दिन-रात मेहनत कर तिरंगे तैयार करने में जुटी हैं।डूडा के माध्यम से तैयार किये जा रहे इन तिरंगों को जिले की तीन नगर पालिका परिषदों और 10 नगर पंचायतों में लगाया जायेगा। इस बार करीब दो लाख से अधिक तिरंगे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे पूरे जिले के निकाय क्षेत्र देशभक्ति के रंग में रंगे नजर आएंगे।

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राष्ट्रीय ध्वज निर्माण से जुड़ी महिलाओं को उनके कार्य के बदले निर्धारित पारिश्रमिक भी दिया जायेगा। इससे उन्हें अतिरिक्त आय का अवसर मिलने के साथ-साथ आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी मजबूती मिलेगी। डूडा के पीओ विवेक शील यादव ने कहा कि विभाग का उद्देश्य केवल हर घर और हर निकाय तक तिरंगा पहुंचाना ही नहीं, बल्कि महिला स्वयं सहायता समूहों को रोजगार और सम्मानजनक आजीविका उपलब्ध कराना भी है। समयबद्ध तरीके से तिरंगों का निर्माण कराया जा रहा है। तैयार तिरंगों की आपूर्ति चरणबद्ध ढंग से सभी नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों को की जायेगी, जिससे स्वतंत्रता दिवस से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थायें पूरी हो सकें। इस पहल से एक ओर जहां जिले में देशभक्ति का वातावरण बनेगा, वहीं दूसरी ओर स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती मिलेगी। समूहों की महिलाओं का कहना है कि राष्ट्रध्वज तैयार करना उनके लिए गर्व की बात है। वे पूरी गुणवत्ता और निर्धारित मानकों के अनुरूप तिरंगे तैयार कर रही हैं, ताकि स्वतंत्रता दिवस पर प्रत्येक निकाय में सम्मानपूर्वक राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा सके।

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