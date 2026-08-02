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Kushinagar News: सौ एकड़ सरकारी भूमि पर लोगों ने करा लिया था फर्जी इंद्राज, निरस्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कुशीनगर
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Kushinagar News: कुशीनगर, वरिष्ठ संवाददाता। हाटा तहसील में करीब 100 एकड़

Kushinagar News: सौ एकड़ सरकारी भूमि पर लोगों ने करा लिया था फर्जी इंद्राज, निरस्त

Kushinagar News: कुशीनगर, वरिष्ठ संवाददाता।

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हाटा तहसील में करीब 100 एकड़ ऐसी सरकारी भूमि मिली है, जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं था। अभिलेखों में धूस (सरकारी भूमि) के नाम से दर्ज इस जमीन के काफी हिस्से पर पट्टन गांव के 24 लोगों ने फर्जी इंद्राज कराकर अपने नाम चढ़वा लिए थे। डीएम के निर्देश पर एसडीएम ने हाटा ने इसकी जांच करायी तो फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। एसडीएम ने सभी पुर्जी इंद्राज निरस्त कराकर भूमि को खाते में दर्ज करने की कार्रवाई शुरू करा दी है। विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं ताकि दोषियों पर वैधानिक कार्रवाई की जा सके। शनिवार को डीएम ने मौके पर पहुंच कर पूरी जमीन का निरीक्षण भी किया ताकि यहां कोई बड़ी विकास परियोजना विकसित की जा सके。

भूमि का विवरण

पूरी भूमि ग्राम सभा पट्टन में गाटा संख्या 8 व 59 तथा सोनबरसा गांव में गाटा संख्या 156 से संबंधित है। कुछ दिनों पहले डीएम के यहां किसी ने पट्टन की भूमि पर अपना दर्ज होने का दावा करते हुए कब्जा दिलाने की मांग की थी। इसी बीच किसी गोपनीय माध्यम से डीएम को जानकारी हुई कि गांव में सरकारी भूमि पर कुछ लोगों ने फर्जी नाम चढ़वाया है। डीएम ने एसडीएम हाटा को जांच के निर्देश दिए। जांच में सामने आया कि ग्राम पट्टन की गाटा संख्या 59 व गाटा संख्या 8 की कुल भूमि करीब 78 एकड़ है। भूमि का अधिकांश भाग वर्तमान में भूमिधरी के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, जबकि वर्ष 1323 फसली बंदोबस्त के अभिलेखों में दोनों गाटे धूस (सरकारी भूमि) के रूप में दर्ज थे। इसके बाद भूमि पर फर्जी इंद्राज करा लिए गए हैं। एसडीएम ने इसी क्रम में सोनबरसा में धूस के नाम से दर्ज भूमि की जांच की जिसमें सामने आया कि यह करीब 21 एकड़ है, जिस पर सरकारी अभिलेखों में कोई छेड़छाड़ नहीं की गयी है। पूरी जमीन खाली है।

जिलाधिकारी का निरीक्षण

जिलाधिकारी ने संभावित परियोजना स्थल का किया निरीक्षण

इस तरह तहसील हाटा के ग्राम पट्टन एवं ग्राम सोनबरसा में लगभग 100 एकड़ सरकारी भूमि चिन्हित की गयी है। इस भूमि से फर्जी इंद्राज हटाकर पुनः सरकारी अभिलेखों में दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है, जिससे भविष्य में शासन की महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के लिए इसका उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इसी क्रम में शनिवार को जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने एसपीर केशव कुमार व अन्य अधिकारियों के साथ ग्राम पट्टन तथा ग्राम सोनबरसा स्थित भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया।

जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान भूमि की वर्तमान स्थिति, ड्रोन सर्वे, सीमांकन, अभिलेखीय विवरण एवं उपलब्धता की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि से जुड़े सभी राजस्व अभिलेखों का गहन परीक्षण कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई समयबद्ध ढंग से पूर्ण की जाए, ताकि शासन स्तर पर प्रस्तावित विकास परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराई जा सके।

जिलाधिकारी ने कहा कि यदि यह भूमि प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए उपयुक्त पाई जाती है, तो इससे क्षेत्र के समग्र विकास को नई गति मिलेगी तथा स्थानीय नागरिकों को रोजगार, आधारभूत सुविधाओं एवं अन्य विकासात्मक योजनाओं का व्यापक लाभ प्राप्त होगा। निरीक्षण के दौरान राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

कोट-पट्टन गांव में दो सरकारी गाटों पर फर्जी इंद्राज के जरिए कुछ लोगों ने अपने नाम चढ़वा लिए थे। इन्हें निरस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गयी है। इसके अलावा सोनबरसा गांव में भी सरकारी भूमि है। दोनों गांव की तीन गाटों की पूरी जमीन मिलाकर करीब सौ एकड़ है। इस जमीन को बड़ी सरकारी परियाजना के लिए प्रस्तावित किया जाएगा।

-योगेश्वर सिंह, एसडीएम हाटा

सामान्य प्रश्न

हाटा तहसील में कितनी सरकारी भूमि मिली है?
हाटा तहसील में करीब 100 एकड़ सरकारी भूमि मिली है।
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