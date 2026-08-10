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Kushinagar News: राष्ट्र रक्षा और नशामुक्ति के संदेश के साथ निकली तिरंगा यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कुशीनगर
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Kushinagar News: हाटा, हिन्दुस्तान संवाद। भगवती मानव कल्याण संगठन कुशीनगर एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को हाटा नगर में पैदल तिरंगा

Kushinagar News: राष्ट्र रक्षा और नशामुक्ति के संदेश के साथ निकली तिरंगा यात्रा

Kushinagar News: हाटा, हिन्दुस्तान संवाद।

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भगवती मानव कल्याण संगठन कुशीनगर एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को हाटा नगर में पैदल तिरंगा यात्रा निकाली गई। कड़ी धूप के बावजूद महिलाओं, बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने उत्साह के साथ यात्रा में भाग लिया। हाथों में तिरंगा लेकर लोग भारत माता के जयकारे और देशभक्ति के नारों के साथ आगे बढ़ते रहे। यात्रा के दौरान नगर का माहौल राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत नजर आया।

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यात्रा का उद्देश्य

यात्रा में शामिल संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रत्येक नागरिक के भीतर राष्ट्र रक्षा और धर्म रक्षा का भाव मजबूत होना जरूरी है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र और धर्म की रक्षा का संकल्प लेगा, तभी मानवता की रक्षा संभव होगी। वक्ताओं ने कहा कि देश की आजादी के 80 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन नशा, भ्रष्टाचार समेत कई सामाजिक बुराइयां आज भी समाज के लिए चुनौती बनी हुई हैं। तिरंगा देश की आन, बान और शान का प्रतीक है। राष्ट्रध्वज का सम्मान करना और देश की एकता एवं अखंडता को मजबूत करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। यात्रा के दौरान लोगों ने नशामुक्त समाज का संदेश भी दिया। संगठन के पदाधिकारियों ने युवाओं से नशे से दूर रहने और समाज को नशामुक्त बनाने के लिए जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। इस दौरान शक्ति चेतना पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह, प्रदेश सचिव अजय सिंह, जिलाध्यक्ष राणा प्रताप सिंह, हेमंत, लड्डू, मनोज, विनय, कमलेश, विद्यावती, छाया, मीरा, रीता, विमल, संगीता आदि लोग मौजूद रहे।

सामान्य प्रश्न

तिरंगा यात्रा कब निकाली गई?
तिरंगा यात्रा रविवार को निकाली गई।
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