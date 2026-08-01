Kushinagar News: एक दूसरे को बचाने में ड्रेन में गिर गईं तीनों बच्चियां

Kushinagar News: कुशीनगर। एक ही परिवार की तीन बच्चियां एक-दूसरे को बचाने में सिधरिया ड्रेन में गिर कर लापता हो गयीं। वह पशुओं के लिए चारा काटने के बाद पुल पर बैठी हुईं थी। इस दौरान किसी बात को लेकर तीनों आपस में झगड़ने लगीं। इस दौरान एक-एक कर तीनों बच्चियां पुल के नीचे ड्रेन में गिर पड़ीं। वहीं साथ में रहा उनका भाई कल्लू साइकिल लेकर वहीं पर घूम रहा था। ड्रेन में डूबी सपना एवं छोटी की मां के अलावा कुंजन की मां संयोग से एक ही साथ शुक्रवार को सुबह अपने-अपने मायके चली गयीं थी। इसलिए बच्चियां ही पशुओं के चारा लाने के लिए खेतों की ओर चली गयीं। एक ही साथ तीनों बच्चियों ने खेत में चारा काटने के बाद वापस घर लौट रहीं और उनके आगे पीछे कल्लू साइकिल से आ रहा था। सिर पर चार लेकर आते समय बच्चियां थक जाने पर सिधरिया पुल के पास रूक कर वहीं आराम करने लगीं। बात ही बात में पता नहीं क्या हुआ कि वे आपस में झगड़ने लगीं।