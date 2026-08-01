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Kushinagar News: एक दूसरे को बचाने में ड्रेन में गिर गईं तीनों बच्चियां

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कुशीनगर
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Kushinagar News: कुशीनगर में एक ही परिवार की तीन बच्चियाँ सिधरिया ड्रेन में गिरकर लापता हो गईं। चारा काटने के बाद जब वे पुल पर बैठी थी, उनके बीच आपसी झगड़े के चलते तीनों गिर गईं। घटना की जानकारी पर उनकी मां दहाड़े मारकर रोने लगी। विधायक मनीष जायसवाल ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी।

Kushinagar News: एक दूसरे को बचाने में ड्रेन में गिर गईं तीनों बच्चियां

Kushinagar News: कुशीनगर। एक ही परिवार की तीन बच्चियां एक-दूसरे को बचाने में सिधरिया ड्रेन में गिर कर लापता हो गयीं। वह पशुओं के लिए चारा काटने के बाद पुल पर बैठी हुईं थी। इस दौरान किसी बात को लेकर तीनों आपस में झगड़ने लगीं। इस दौरान एक-एक कर तीनों बच्चियां पुल के नीचे ड्रेन में गिर पड़ीं। वहीं साथ में रहा उनका भाई कल्लू साइकिल लेकर वहीं पर घूम रहा था। ड्रेन में डूबी सपना एवं छोटी की मां के अलावा कुंजन की मां संयोग से एक ही साथ शुक्रवार को सुबह अपने-अपने मायके चली गयीं थी। इसलिए बच्चियां ही पशुओं के चारा लाने के लिए खेतों की ओर चली गयीं। एक ही साथ तीनों बच्चियों ने खेत में चारा काटने के बाद वापस घर लौट रहीं और उनके आगे पीछे कल्लू साइकिल से आ रहा था। सिर पर चार लेकर आते समय बच्चियां थक जाने पर सिधरिया पुल के पास रूक कर वहीं आराम करने लगीं। बात ही बात में पता नहीं क्या हुआ कि वे आपस में झगड़ने लगीं।

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घटना का कारण

झगड़ने के दौरान ही एक बच्ची पुल से नीचे गिरने लगी तो दूसरे बच्ची ने उसे पकड़ना चाहा तो वह भी गिरने लगी। इस पर तीसरी बच्ची भी उन्हें बचाने का प्रयास किया तो वह भी दोनों के साथ गहरे पानी में गिरकर लापता हो गयी। घटना की जानकारी होने के बाद तीनों बच्चियों की मां भागे भागे घर आयीं और बच्चियों के लापता होने की जानकारी पर दहाड़े मार कर रोने लगीं।

विधायक की प्रतिक्रिया

सदर विधायक ने मौके पर घटना की ली जानकारी

पडरौना सदर विधायक मनीष जायसवाल घटना की जानकारी होने पर मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने मौके पर उपस्थित अधिकारियों से वार्ता कर तलाश के लिए हर संभव उपाय किये जाने की बात कही।

सामान्य प्रश्न

यह घटना कहाँ हुई?
यह घटना कुशीनगर में हुई।
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