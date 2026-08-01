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Kushinagar News: 12 घंटे बाद ड्रेन से बरामद हुए तीनों चचेरी बहनों के शव, गांव में पसरा मातम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कुशीनगर
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Kushinagar News: कुशीनगर के दुबौली गांव में तीन चचेरी बहनें शुक्रवार को ड्रेन में गिर गई थीं। शनिवार सुबह उनका शव बरामद किया गया। इस घटना से गांव में मातम छा गया है, और मृतक बच्चियों के परिवार में कोहराम मच गया है। ग्रामीण पीड़ित परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं।

12 घंटे बाद ड्रेन से बरामद हुए तीनों चचेरी बहनों के शव, गांव में पसरा मातम
12 घंटे बाद ड्रेन से बरामद हुए तीनों चचेरी बहनों के शव, गांव में पसरा मातम

Kushinagar News: कुशीनगर, हिन्दुस्तान टीम। कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के दुबौली गांव की चौहान टोली में शुक्रवार की शाम ड्रेन में गिरकर लापता हुई तीनों चचेरी बहनों के शव शनिवार की सुबह करीब 12 घंटे बाद बरामद कर लिए गए। देर रात तक एसडीआरएफ और ग्रामीणों की संयुक्त टीम ने लगातार तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली थी।शनिवार की सुबह घटनास्थल से कुछ दूरी पर सपना, छोटी और कंचन के शव पानी में दिखाई दिए, जिसके बाद उन्हें बाहर निकाला गया। पुलिस ने तीनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।तीनों मासूम बच्चियों की मौत की खबर से पूरे गांव में मातम छा गया है।

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शव मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों, खासकर महिलाओं का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में शोक का माहौल है और बड़ी संख्या में ग्रामीण पीड़ित परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं।

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