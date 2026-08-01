Kushinagar News: 12 घंटे बाद ड्रेन से बरामद हुए तीनों चचेरी बहनों के शव, गांव में पसरा मातम
Kushinagar News: कुशीनगर के दुबौली गांव में तीन चचेरी बहनें शुक्रवार को ड्रेन में गिर गई थीं। शनिवार सुबह उनका शव बरामद किया गया। इस घटना से गांव में मातम छा गया है, और मृतक बच्चियों के परिवार में कोहराम मच गया है। ग्रामीण पीड़ित परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं।
Kushinagar News: कुशीनगर, हिन्दुस्तान टीम। कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के दुबौली गांव की चौहान टोली में शुक्रवार की शाम ड्रेन में गिरकर लापता हुई तीनों चचेरी बहनों के शव शनिवार की सुबह करीब 12 घंटे बाद बरामद कर लिए गए। देर रात तक एसडीआरएफ और ग्रामीणों की संयुक्त टीम ने लगातार तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली थी।शनिवार की सुबह घटनास्थल से कुछ दूरी पर सपना, छोटी और कंचन के शव पानी में दिखाई दिए, जिसके बाद उन्हें बाहर निकाला गया। पुलिस ने तीनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।तीनों मासूम बच्चियों की मौत की खबर से पूरे गांव में मातम छा गया है।
शव मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों, खासकर महिलाओं का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में शोक का माहौल है और बड़ी संख्या में ग्रामीण पीड़ित परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।