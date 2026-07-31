Kushinagar News: कुशीनगर में तीन चचेरी बहनें पुलिया से गिरकर ड्रेन में डूबीं
Kushinagar News: कुशीनगर के दुबौली चौहान टोली में तीन चचेरी बहनें खेलते समय पुलिया से गिरकर ड्रेन में डूब गईं। स्थानीय गोताखोरों और एसडीआरएफ की मदद से उनकी तलाश की गई, लेकिन देर शाम तक उनका पता नहीं चला। परिवार में अफरा-तफरी का माहौल है। अधिकारियों ने खोज कार्य को तेज किया है।
Kushinagar News: पिपरा बाजार (कुशीनगर), हिन्दुस्तान टीम। कुशीनगर में नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के दुबौली चौहान टोली में शुक्रवार की शाम एक ही परिवार की तीन चचेरी बहनें के खेलने के दौरान पुलिया से गिरकर ड्रेन में डूब गईं। स्थानीय गोताखोरों और एसडीआरएफ की मदद से उनकी तलाश कराई गई, लेकिन देर शाम तक पता नहीं चल पाया। परिवार में कोहराम मचा है। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के दुबौली गांव के चौहान टोली के दो सगे भाइयों शंभू चौहान और रंजीत चौहान की तीन बेटियां गांव से करीब पांच सौ मीटर दूर बभनौली चौराहे के समीप स्थित सिधरिया ड्रेन पर बनी पुलिया के ऊपर खेल रही थीं।
इस दौरान सपना (10) और छोटी (8) पुत्री शंभू चौहान एवं कुंजन (12) वर्ष पुत्री रंजीत चौहान ड्रेन के बहते पानी में गिर गईं। उन्हें नीचे गिरता देख साथ खेल रहा उनका 13 वर्षीय भाई कल्लू रोते हुए चौराहे की तरफ भागा और शोर मचाया। मौके पर लोग जुटे, तब तक तीनों बहनें ड्रेन में लापता हो गई थीं। एसओ संजय कुमार दुबे फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और उच्चाधिकारियों को सूचना देते हुए स्थानीय गोताखोरों की मदद से उनकी तलाश शुरू कराई।
कुछ देर बाद ही एसडीएम राजीव निगम, सीओ वीरेन्द्र सिंह एवं तहसीलदार अभिषेक मिश्र भी मौके पर पहुंच गये। अधिकारियों ने एसडीआरएफ टीम को बुलाया, जिसके बाद फिर से तलाश शुरू हुई। एसडीआरफ की चार अलग-अलग टीमें लगाई गई हैं। लेकिन देर शाम तक बच्चियों का पता नहीं सका था। परिजन रो-रोकर बदहवास हैं।
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