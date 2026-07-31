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Kushinagar News: डूबने से हुई थी अजमत की मौत, तलाश के बाद भी नहीं मिली बाइक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कुशीनगर
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Kushinagar News: कुशीनगर के टेकुआटार गांव में 20 वर्षीय अजमत अंसारी की मौत डूबने से हुई है। पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम कराया, जिसमें डूबने की पुष्टि हुई। उनके पिता ने हत्या का आरोप लगाया है लेकिन पुलिस की जांच में कोई पुष्टि नहीं हुई। जांच जारी है।

डूबने से हुई थी अजमत की मौत, तलाश के बाद भी नहीं मिली बाइक
डूबने से हुई थी अजमत की मौत, तलाश के बाद भी नहीं मिली बाइक

Kushinagar News: कुशीनगर, मिथिलेश द्विवेदी। रामकोला थाना क्षेत्र के टेकुआटार गांव के भवानी टोला निवासी 20 वर्षीय अजमत अंसारी की मौत डूबने से हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह यही बतायी गयी है।

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पुलिस जांच

कसया पुलिस ने बाड़ी नाले में जहां से अजमत का शव बरामद हुआ था, वहां से काफी दूर तक गोताखोरों की मदद से अजमत की बाइक की तलाश करायी मगर सफलता नहीं मिली। अजमत के पिता ने इस मामले में बेटे की हत्या के आरोप लगाए थे मगर पुलिस की अब तक की जांच में आरोपों की कहीं से भी पुष्टि नहीं हो सकी है। पुलिस की गहन जांच अब भी जारी है।

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शव की बरामदगी

चार दिन से लापता अजमत का शव बुधवार को सुबह कसया थाना क्षेत्र स्थित साखोपार गम्भीरिया टोला के समीप बाड़ी नाले में मिला था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से मौत की पुष्टि होने के बाद मृतक के पिता मनउवर अंसारी ने गुरुवार को रिपोर्ट पर सवाल उठाया। फिर से बेटे की हत्या किए जाने का आरोप लगाया।

संदिग्धों की पूछताछ

अजमत के पिता ने बेटे की हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने उनके आरोपों के आधार पर दो तीन संदिग्धों को पूछताछ के लिए बुलाया था। सभी नाबालिग हैं। पुलिस ने उनसे कई चक्रों में पूछताछ की। उनकी मोबाइल के लोकेशन आदि की जांच की। उनकी बातों में सच्चाई सामने आने पर छोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने अजमत के पास से बरामद उसकी मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली तो उसमें भी साामने आया कि उसकी आखिरी उसकी बुआ की मोबाइल से आयी थी। परिजनों ने भी यही बात पुलिस को बतायी थी।

अजमत का आखिरी संपर्क

अजमत रविवार शाम अपनी बुआ को रविंद्रनगर धूस थाना क्षेत्र के बंजारी पट्टी गांव छोड़ने गया था। बुआ को घर छोड़ने के बाद वह बाइक से वापस लौट रहा था। रात करीब आठ बजे फोन पर बातचीत के दौरान उसने खुद को बाड़ी पुल के पास बताया था। इसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया और वह घर नहीं पहुंचा। परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चला। इस संबंध में रामकोला थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। चार दिन बाद बुधवार सुबह कसया थाना क्षेत्र के बाड़ी नाले में अजमत का शव मिलने की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर कब्जे में लिया था। तलाशी के दौरान उसके पास से मोबाइल फोन और पावर बैंक भी बरामद हुआ था.

अधिकारी की टिप्पणी

एएसपी कुशीनगर सिद्धार्थ वर्मा के अनुसारपीएम रिपोर्ट के अनुसार युवक की मौत डूबने से हुई थी। परिजनों की ओर से लगाए गए हत्या के आरोपों की पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। अब तक की जांच में इसकी कहीं से भी पुष्टि नहीं हो सकी है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अजमत अंसारी की मौत किस वजह से हुई?
अजमत अंसारी की मौत डूबने से हुई थी।
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