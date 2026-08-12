Kushinagar News: पोखरे में नहाने गयी बच्ची की डूबने से मौत

दुबौली गांव के समीप पोखरे में नहाने गई चांदनी दुबे 10 वर्ष पुत्री बृजेश दुबे की डूबने से मौत हो गई । साथ में भाई शिवा दुबे ने डूबते देख परिजनों को सूचना दी। गांव के लोग को पोखरे पर पहुंचने के पहले बच्ची ने दम तोड़ दिया था। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी रामकोला पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

घटना का विवरण

रामकोला थाना क्षेत्र के ग्राम सभा कुसम्हा टोला दुबौली निवासी बृजेश दुबे की 10 वर्षीय पुत्री चांदनी दुबे अपने भाई शिवा दुबे उम्र 7 वर्ष के साथ सोमवार की शाम 4 बजे के लगभग गांव के समीप पोखरे में नहाने गयी थी। बहन चांदनी दुबे नहाते समय पानी में डूबने लगी। भाई शिवा दुबे दौड़ते हुए घर गया और अपनी बड़ी बहन रोशनी दुबे को बताया। बड़ी बहन रोशनी दुबे चिल्लाते हुए पोखरे पर पहुंची और साथ में ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गये। चांदनी दुबे को पोखरे से बाहर निकाला गया तब तक चांदनी दुबे ने दम तोड़ दिया था। घटना के समय पिता बृजेश दुबे और मां घर पर नहीं थे। घटना की जानकारी पर पहुंचे रामकोला थाने के एसआई रंजीत कुमार सिंह ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।