Kushinagar News: पोखरे में नहाने गयी बच्ची की डूबने से मौत
Kushinagar News: लक्ष्मीगंज, हिन्दुस्तान संवाद। दुबौली गांव के समीप पोखरे में नहाने गई चांदनी दुबे 10 वर्ष पुत्री बृजेश दुबे की डूबने से मौत हो गई ।
Kushinagar News: लक्ष्मीगंज, हिन्दुस्तान संवाद।
दुबौली गांव के समीप पोखरे में नहाने गई चांदनी दुबे 10 वर्ष पुत्री बृजेश दुबे की डूबने से मौत हो गई । साथ में भाई शिवा दुबे ने डूबते देख परिजनों को सूचना दी। गांव के लोग को पोखरे पर पहुंचने के पहले बच्ची ने दम तोड़ दिया था। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी रामकोला पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
घटना का विवरण
रामकोला थाना क्षेत्र के ग्राम सभा कुसम्हा टोला दुबौली निवासी बृजेश दुबे की 10 वर्षीय पुत्री चांदनी दुबे अपने भाई शिवा दुबे उम्र 7 वर्ष के साथ सोमवार की शाम 4 बजे के लगभग गांव के समीप पोखरे में नहाने गयी थी। बहन चांदनी दुबे नहाते समय पानी में डूबने लगी। भाई शिवा दुबे दौड़ते हुए घर गया और अपनी बड़ी बहन रोशनी दुबे को बताया। बड़ी बहन रोशनी दुबे चिल्लाते हुए पोखरे पर पहुंची और साथ में ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गये। चांदनी दुबे को पोखरे से बाहर निकाला गया तब तक चांदनी दुबे ने दम तोड़ दिया था। घटना के समय पिता बृजेश दुबे और मां घर पर नहीं थे। घटना की जानकारी पर पहुंचे रामकोला थाने के एसआई रंजीत कुमार सिंह ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।