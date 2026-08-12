Kushinagar News: कमरे में फंदे से लटकती मिली विवाहिता की लाश, सनसनी

तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के खलवा पट्टी गांव में मंगलवार की सुबह एक विवाहिता का शव कमरे में फंदे से लटका मिला। इसकी जानकारी मिलने पर परिवारीजनों में कोहराम मच गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

मृतक विवाहित का परिचय

खलवापट्टी निवासी प्रदीप यादव की 22 वर्षीय पत्नी प्रियंका यादव का शव मंगलवार की सुबह कमरे में फंदे से लटका मिला। परिजनों ने शव देखा, तो उनके होश उड़ गए। घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे की जांच-पड़ताल की और परिवारीजनों से घटना के बारे में जानकारी हासिल की। घटना की जानकारी होने पर तमकुहीराज के नायब तहसीलदार राजेश भारती भी मौके पर पहुंच कर घटना स्थल का जायजा लिया। विवाहिता की मौत की सूचना पर पहुंचे मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। इस संबंध में तुर्कपट्टी थानाध्यक्ष आलोक कुमार यादव ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मायके पक्ष से अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।