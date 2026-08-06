Kushinagar News: चेहल्लुम जुलूस को लेकर आज रहेगा रूट डायवर्जन
Kushinagar News: कुशीनगर में चेहल्लुम जुलूस के चलते, आज सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक कामर्शियल और भारी मालवाहक वाहन का रूट डायवर्ट रहेगा। यातायात विभाग ने कई जगहों पर इन वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है। वाहन चालकों और आम जन से पालन की अपील की गई है।
Kushinagar News: कुशीनगर। कुशीनगर के पडरौना कोतवाली क्षेत्र के पडरौना में चेहल्लुम जुलूस के मद्देनजर कामर्शियल व भारी मालवाहक वाहन का सुबह 05.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक रूट डायवर्ट रहेगा। इसके तहत यातायात विभाग ने निम्न बिंदुओं से प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रखा है। यातायात निरीक्षक अश्वनी कुमार राय ने बताया कि पडरौना के रवींद्रनगरधूस के सरस्वती चौक, छावनी, बड़ी गंडक नहर, बलुचहा पुलिया, बावली चौक, अंबे चौक, खिरिया टोला, खिरकिया चौराहा से आने वाले माल वाहकों का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित है। उन्होंने संबंधित वाहन चालकों एवं आम जनमानस से अपील किया है कि इसका पालन करें तथा वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें।
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