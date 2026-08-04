Kushinagar News: चेहल्लुम आज: सुबह 3 बजे से कल शाम 4 बजे तक डायवर्ट रहेगा रूट
Kushinagar News: कुशीनगर के पडरौना में चेहल्लुम त्योहार को लेकर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। मंगलवार रात 3 बजे से बुधवार सुबह 4 बजे तक रूट डायवर्जन रहेगा। कामर्शियल वाहनों के लिए विशेष मार्ग निर्धारित किए गए हैं।
Kushinagar News: कुशीनगर, मिथिलेश द्विवेदी। चेहल्लुम के त्योहार को लेकर पडरौना में यातायात व्यवस्था बनाये रखने के लिए मंगलवार को प्रातः 03.00 बजे से समाप्ति बुधवार की सुबह चार बजे तक रूट डायवर्जन/ नो एन्ट्री प्रभावी रहेगा।
यातायात व्यवस्था जानकारी
यातायात निरीक्षक अश्वनी कुमार राय ने बताया कि चेहल्लूम पर रूट डायवर्ट किया गया है। समय प्रातः 03.00 बजे से बुधवार की सुबह चार बजे तक रहेगा। बिहार, बांसी, खिरकिया की तरफ से पडरौना, कसया के रास्ते गोरखपुर, गोपालगंज जाने वाले कामर्शियल वाहन (ट्रैक्टर ट्राली, ट्राला, ट्रेलर,डीसीएम आदि आवश्यक सेवाओं को छोड़ कर) खिरकिया बाईपास, मटिहिनिया, हरका चौक, शिवपुर, कसया होते हुए अपने गंतव्य को जायेंगे। गोरखपुर, गोपालगंज, कसया, पडरौना के रास्ते खिरकिया, बांसी, बिहार जाने वाले कामर्शियल वाहन कसया, शिवपुर, हरका चौक, मटिहिनिया, खिरकिया बाईपास होते हुए अपने गंतव्य को जायेंगे। बिहार, बांसी, खिरकिया से आकर पडरौना के रास्ते रामकोला, कप्तानगंज, खड्डा की तरफ जाने वाले कामर्शियल वाहन खिरकिया बाईपास, बड़ी नहर, बलुचहा पुल, मिश्रौली नहर के रास्ते अपने गंतव्य को जायेंगे। कप्तानगंज, खड्डा, रामकोला से आकर पडरौना के रास्ते खिरकिया, बांसी, बिहार जाने वाले कामर्शियल वाहन मिश्रौली नहर, बलुचहा पुल, बड़ी नहर, खिरकिया बाईपास के रास्ते अपने गंतव्य को जायेंगे। बताया कि बुधवार की शाम चार बजे तक समाप्ति भोर चार बजे तक रहेगा।
कामर्शियल वाहनों की पाबंदियाँ
जटहा से पडरौना की तरफ आने वाले सभी प्रकार के कामर्शियल वाहन रामधाम पोखरे से पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। अम्बे चौक (कस्बा पडरौना) से कस्बे के अन्दर कामर्शियल वाहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। कसया, रवीन्द्रनगर से होकर पडरौना के रास्ते रामकोला, खड्डा जाने वाले सभी प्रकार के कामर्शियल वाहन रवीन्द्रनगर, छावनी, बड़ी नहर, मिश्रौली नहर, बावली चौक से अपने गंतव्य के जायेंगे। खड्डा से खिरकिया, बांसी, बिहार जाने वाले कामर्शियल वाहन बावली चौक, मिश्रौली नहर, बड़ी नहर, खिरकिया बाईपास, खिरकिया होते हुए अपने गतव्य को जायेंगे।
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