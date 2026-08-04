Kushinagar News: चेहल्लुम आज: सुबह 3 बजे से कल शाम 4 बजे तक डायवर्ट रहेगा रूट

यातायात व्यवस्था जानकारी

यातायात निरीक्षक अश्वनी कुमार राय ने बताया कि चेहल्लूम पर रूट डायवर्ट किया गया है। समय प्रातः 03.00 बजे से बुधवार की सुबह चार बजे तक रहेगा। बिहार, बांसी, खिरकिया की तरफ से पडरौना, कसया के रास्ते गोरखपुर, गोपालगंज जाने वाले कामर्शियल वाहन (ट्रैक्टर ट्राली, ट्राला, ट्रेलर,डीसीएम आदि आवश्यक सेवाओं को छोड़ कर) खिरकिया बाईपास, मटिहिनिया, हरका चौक, शिवपुर, कसया होते हुए अपने गंतव्य को जायेंगे। गोरखपुर, गोपालगंज, कसया, पडरौना के रास्ते खिरकिया, बांसी, बिहार जाने वाले कामर्शियल वाहन कसया, शिवपुर, हरका चौक, मटिहिनिया, खिरकिया बाईपास होते हुए अपने गंतव्य को जायेंगे। बिहार, बांसी, खिरकिया से आकर पडरौना के रास्ते रामकोला, कप्तानगंज, खड्डा की तरफ जाने वाले कामर्शियल वाहन खिरकिया बाईपास, बड़ी नहर, बलुचहा पुल, मिश्रौली नहर के रास्ते अपने गंतव्य को जायेंगे। कप्तानगंज, खड्डा, रामकोला से आकर पडरौना के रास्ते खिरकिया, बांसी, बिहार जाने वाले कामर्शियल वाहन मिश्रौली नहर, बलुचहा पुल, बड़ी नहर, खिरकिया बाईपास के रास्ते अपने गंतव्य को जायेंगे। बताया कि बुधवार की शाम चार बजे तक समाप्ति भोर चार बजे तक रहेगा।