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Kushinagar News: बालक से कुकर्म के दोषी शिक्षक को 20 साल की कैद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कुशीनगर
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Kushinagar News: कुशीनगर, वरिष्ठ संवाददाता। जिले के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट आनंद प्रकाश तृतीय की अदालत ने

Kushinagar News: बालक से कुकर्म के दोषी शिक्षक को 20 साल की कैद

Kushinagar News: कुशीनगर, वरिष्ठ संवाददाता। जिले के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट आनंद प्रकाश तृतीय की अदालत ने बालक से कुकर्म के मामले में शिक्षक को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल की कठोर कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे छह माह की कैद अलग से भुगतनी होगी। अर्थदंड में से 55 हजार रुपये की धनराशि पीड़ित या उसके विधिक अभिभावक को दी जाएगी। विशेष शासकीय अधिवक्ता संजय तिवारी, सुनील कुमार मिश्र और आशीष दुबे ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित के पिता ने पडरौना कोतवाली में साल 2015 में इस आशय की तहरीर दी थी कि उनका 12 साल का बेटा पडरौना शहर से सटे एक स्कूल में पढ़ता है।

शहर के एक मोहल्ले में स्थित हॉस्टल में रहता था। फरवरी, 2015 में शादी में वह घर आया था। उसके बाद 26 फरवरी को उसे हॉस्टल जाना था मगर वह नहीं जा रहा था। वजह पूछने पर पर रोने लगा। बोला कुछ नहीं मगर पत्र लिखकर बताया कि हॉस्टल में बच्चों के साथ रहने वाले शिक्षक अनिल शर्मा पुत्र रामस्वरूप शर्मा निवासी साहबगंज पडरौना उससे जबरदस्ती करते हैं। दो-तीन बार कुकर्म कर चुके हैं। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देते हैं और बहुत पीटते हैं। इसी डर के मारे मैं नहीं जा रहा। तहरीर के आधार पर पडरौना कोतवाली पुलिस ने शिक्षक अनिल शर्मा के खिलाफ कुकर्म, पॉक्सो एक्ट, धमकी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में उसे अदालत से जमानत मिल गई।अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में कुल पांच गवाह परीक्षित कराए गए। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त अनिल शर्मा को कुकर्म, पॉक्सो एक्ट और जान से मारने की धमकी देने का दोषी करार दिया। इस आधार पर 20 साल की कठोर कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। पेशी पर आए अभियुक्त को अदालत ने जेल भेज दिया।

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