Kushinagar News: मेडिकल कॉलेज : आठ बजे बायोमेट्रिक लगाकर गायब होने वाले कर्मियों पर होगी कार्रवाई

Kushinagar News: कुशीनगर। मेडिकल कॉलेज में समय से पहले बायोमेट्रिक हाजिरी लगाकर ड्यूटी से गायब रहने वाले स्वास्थ्यकर्मियों पर अब सख्ती शुरू हो गई है। प्राचार्य डॉ. केपी गोंड ने गोपनीय सूचनाओं के आधार पर ऐसे कर्मचारियों की निगरानी अपने स्तर से शुरू करा दी है। उन्हें जानकारी मिली थी कि कुछ कर्मचारी सुबह आठ बजे बायोमेट्रिक हाजिरी दर्ज कराकर परिसर से चले जाते हैं और नौ बजे या उसके बाद अस्पताल पहुंचते हैं। वहीं, कुछ कर्मचारियों द्वारा बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए अंगूठे का क्लोन तैयार कर किसी अन्य व्यक्ति से हाजिरी लगवाने की भी शिकायत मिली है। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्राचार्य डॉ. केपी गोंड ने पिछले तीन माह का बायोमेट्रिक अटेंडेंस रिकॉर्ड खंगालने का निर्णय लिया है।

साथ ही क्लोन के जरिए हाजिरी लगाने की शिकायतों की भी जांच कराई जा रही है। यदि जांच में आरोप सही पाए गए तो संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। प्राचार्य डॉ. केपी गोंड ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब हाजिरी लगाकर गायब होने की प्रवृत्ति किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि वह स्वयं किसी भी दिन सुबह आठ बजे मेडिकल कॉलेज पहुंचकर रेंडम निरीक्षण करेंगे और यह देखेंगे कि बायोमेट्रिक हाजिरी दर्ज कराने वाले कर्मचारी वास्तव में अपने कार्यस्थल पर मौजूद हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि अस्पताल में सुबह आठ बजे से ही मरीज और तीमारदार पहुंचने लगते हैं। यदि डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी समय पर उपलब्ध नहीं रहेंगे तो मरीजों के उपचार पर सीधा असर पड़ेगा। इसलिए सभी कर्मचारियों और चिकित्सकों को निर्धारित समय पर अस्पताल पहुंचना और नियमानुसार ड्यूटी करना अनिवार्य होगा। देरी से आने वाले कर्मचारियों को पहली बार चेतावनी दी जाएगी, लेकिन सुधार न होने पर उनका वेतन बाधित करने के साथ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। सूत्रों के अनुसार मेडिकल कॉलेज के आसपास रहने वाले कुछ कर्मचारी सुबह बायोमेट्रिक हाजिरी लगाकर वापस अपने आवास पर चले जाते हैं और बाद में निर्धारित समय से काफी देर बाद अस्पताल पहुंचते हैं। अब प्राचार्य की सख्ती के बाद ऐसे कर्मचारियों में खलबली मची हुई है।