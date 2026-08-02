Kushinagar News: बूथ कार्यकर्ता ही संगठन की असली ताकत : पवन दुबे
Kushinagar News: कुशीनगर के खड्डा विधानसभा क्षेत्र में सपा नेता पवन दुबे ने बूथ कामकाजी की मजबूती पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बूथ कार्यकर्ता संगठन की असली ताकत होते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बूथ संगठन को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक में अन्य नेताओं ने भी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया।
Kushinagar News: कुशीनगर। खड्डा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित बूथ, सेक्टर एवं जोन प्रभारियों की बैठक में वरिष्ठ सपा नेता पवन दुबे ने संगठन की मजबूती पर जोर देते हुए कहा कि बूथ स्तर का कार्यकर्ता ही संगठन की वास्तविक ताकत होता है। पार्टी हर बड़ी राजनीतिक लड़ाई बूथ कार्यकर्ताओं के दम पर ही लड़ती है। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बूथ संगठन को और मजबूत बनाने तथा पूरी निष्ठा के साथ चुनावी तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। बैठक को जिलाध्यक्ष रामअवध यादव, गोरखपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष रजनीश यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र यादव मुन्ना, युवजन सभा के जिलाध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी संबोधित किया।
वक्ताओं ने संगठन के विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखते हुए कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र पाल, विजय प्रताप कुशवाहा, ब्लॉक अध्यक्ष सरतेज यादव, विवेक ओझा, देवेंद्र यादव, ऐनुल हक, जिला महासचिव राजेंद्र उर्फ मुन्ना यादव, संजय यादव, मुन्ना राजभर आदि मौजूद रहे।
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