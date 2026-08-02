Kushinagar News: मनगढ़ंत शिकायत पर एसडीएम सख्त, अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश
Kushinagar News: कुशीनगर। कप्तानगंज तहसील समाधान दिवस में लक्ष्मीपुर निवासी मरजाद प्रजापति द्वारा ग्रामीणों पर रास्ता अवरुद्ध
Kushinagar News: कुशीनगर। कप्तानगंज तहसील समाधान दिवस में लक्ष्मीपुर निवासी मरजाद प्रजापति द्वारा ग्रामीणों पर रास्ता अवरुद्ध करने की शिकायत की गई थी। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम ने समाधान दिवस के बाद स्वयं राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया। जांच में शिकायत मनगढ़ंत पाई गई, जिसके बाद एसडीएम ने शिकायतकर्ता को कड़ी फटकार लगाते हुए रास्ते की भूमि से अतिक्रमण तत्काल हटाने के निर्देश दिए। जांच के दौरान अभिलेखों के आधार पर पाया गया कि शिकायतकर्ता रास्ते से सटी अपनी तीन डिसमिल से अधिक भूमि पर खड़ंजा उखाड़कर मकान का निर्माण करा रहा था। मौके पर राजस्व कर्मियों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे।
एसडीएम ने शिकायतकर्ता को चेतावनी दी कि यदि सरकारी रास्ते की भूमि से तत्काल अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान राजस्व प्रभारी आशुतोष कुशवाहा, लेखपाल हीरालाल वर्मा, मनोज कुमार गौतम सहित अन्य राजस्व कर्मी उपस्थित रहे।
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