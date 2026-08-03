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Kushinagar News: मौके पर पहुंचकर एसडीएम ने कराया रास्ता विवाद का समाधान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कुशीनगर
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Kushinagar News: कुशीनगर, हिटी। मथौली क्षेत्र के ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर में पिछले कई महीनों से सार्वजनिक

Kushinagar News: मौके पर पहुंचकर एसडीएम ने कराया रास्ता विवाद का समाधान

Kushinagar News: कुशीनगर, हिटी। मथौली क्षेत्र के ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर में पिछले कई महीनों से सार्वजनिक रास्ते को लेकर चल रहे विवाद का एसडीएम कप्तानगंज आकांक्षा मिश्रा ने मौके पर पहुंचकर समाधान कराया। सार्वजनिक मार्ग पर किए गए अतिक्रमण को हटवाकर रास्ते को बहाल कराया। प्रशासन की इस कार्रवाई से ग्रामीणों में खुशी का माहौल है।गांव निवासी मरजाद प्रजापति ने तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की थी कि सार्वजनिक रास्ते पर निजी भूमि बताकर पिलर और नींव का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों के आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही है। शिकायत को संज्ञान में लेते हुए एसडीएम आकांक्षा मिश्रा राजस्व टीम के साथ रविवार मौके पर पहुंचीं और पूरे प्रकरण की जांच की।

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निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सार्वजनिक रास्ते पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण या अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पूर्व से रास्ते का उपयोग होता आ रहा है, उसी प्रकार उसका संचालन जारी रहेगा। जांच के बाद सार्वजनिक मार्ग पर किए गए निर्माण को हटवाते हुए रास्ते को तत्काल चालू करा दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि करीब पांच माह से रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था। प्रशासन की पहल से विवाद का समाधान होने पर लोगों ने राहत की सांस ली और एसडीएम सहित राजस्व टीम के कार्य की सराहना करते हुए प्रशासन का आभार व्यक्त किया। इस दौरान राजस्व निरीक्षक आशुतोष कुशवाहा, लेखपाल हीरालाल वर्मा, लेखपाल मनोज कुमार गौतम, भाजपा नेता ज्ञानचंद व ग्रामीण मौजूद रहे।

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