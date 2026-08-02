Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kushinagar News: मनगढ़ंत शिकायत पर एसडीएम सख्त, अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कुशीनगर
Follow us on Google News
share

Kushinagar News: कप्तानगंज में तहसील समाधान दिवस के दौरान लक्ष्मीपुर के मरजाद प्रजापति ने रास्ता अवरुद्ध करने की शिकायत की। जांच में शिकायत झूठी पाई गई। एसडीएम ने शिकायतकर्ता को चेतावनी दी कि यदि अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।

Kushinagar News: मनगढ़ंत शिकायत पर एसडीएम सख्त, अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश

Kushinagar News: कप्तानगंज, हिन्दुस्तान संवाद। तहसील समाधान दिवस में लक्ष्मीपुर निवासी मरजाद प्रजापति द्वारा ग्रामीणों पर रास्ता अवरुद्ध करने की शिकायत की गई थी। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम ने समाधान दिवस के बाद स्वयं राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया। जांच में शिकायत मनगढ़ंत पाई गई, जिसके बाद एसडीएम ने शिकायतकर्ता को कड़ी फटकार लगाते हुए रास्ते की भूमि से अतिक्रमण तत्काल हटाने के निर्देश दिए।जांच के दौरान अभिलेखों के आधार पर पाया गया कि शिकायतकर्ता रास्ते से सटी अपनी तीन डिसमिल से अधिक भूमि पर खड़ंजा उखाड़कर मकान का निर्माण करा रहा था। मौके पर राजस्व कर्मियों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:Sasaram News: दिनारा में अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त, एसडीएम के निर्देश पर जल्द चलेगा अभियान

एसडीएम ने शिकायतकर्ता को चेतावनी दी कि यदि सरकारी रास्ते की भूमि से तत्काल अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान राजस्व प्रभारी आशुतोष कुशवाहा, लेखपाल हीरालाल वर्मा, मनोज कुमार गौतम सहित अन्य राजस्व कर्मी उपस्थित रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kushinagar News Kushinagar Latest News SDM

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।