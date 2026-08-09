Kushinagar News: बिना सुरक्षा किट के बिजली खंभों पर चढ़ रहे कर्मचारी, हादसे का खतरा

Kushinagar News: कुशीनगर। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के फाल्ट और तकनीकी खराबियों को दूर करने में जुटे कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि कई संविदा कर्मचारी पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों के बिना ही विद्युत खंभों पर चढ़कर काम करने को मजबूर हैं। ऐसे में किसी भी समय गंभीर हादसा होने की आशंका बनी हुई है। कोटवा विद्युत उपकेंद्र क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित होने पर कर्मचारियों को तत्काल फाल्ट ठीक करने के लिए भेजा जाता है। कर्मचारियों का कहना है कि कई बार उनके पास मानक हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट, इंसुलेटेड दस्ताने, सेफ्टी शूज समेत अन्य जरूरी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं रहते।

इसके बावजूद उन्हें जोखिम उठाकर विद्युत लाइनों पर काम करना पड़ता है। कोटवा विद्युत उपकेंद्र, खजुरी फीडर, कुर्मी पट्टी फीडर और खड्डा विद्युत उपकेंद्र से जुड़े संविदा कर्मचारियों को भी इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बिजली के खंभों पर चढ़कर काम करने के दौरान जरा सी चूक कर्मचारी के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। बारिश के मौसम में खंभों और तारों पर नमी होने से करंट लगने और फिसलने का खतरा और बढ़ जाता है। इसके बावजूद सुरक्षा उपकरणों की कमी से कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली आपूर्ति सुचारु रखने में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में विभाग की जिम्मेदारी है कि विद्युत कार्य के दौरान कर्मचारियों को सभी जरूरी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं और काम शुरू करने से पहले सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए। कर्मचारियों ने विभागीय अधिकारियों से प्रत्येक कर्मचारी को मानक सुरक्षा किट उपलब्ध कराने, खराब अथवा पुराने उपकरणों को बदलने और समय-समय पर सुरक्षा प्रशिक्षण कराने की मांग की है। उनका कहना है कि काम की जल्दबाजी में सुरक्षा से समझौता किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। इस संबंध में कोटवा विद्युत उपकेंद्र के एसडीओ सुनील पाल ने बताया कि जिला स्तरीय बैठक में कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा किट उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया है। कंपनी के सुपरवाइजर के संज्ञान में भी मामला रखा गया है। किट उपलब्ध होते ही जल्द कर्मचारियों के बीच उसका वितरण कराया जाएगा।