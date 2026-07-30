Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kushinagar News: झाड़ियों और बदहाल सड़क से बढ़ी लोगों की परेशानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कुशीनगर
Follow us on Google News
share

Kushinagar News: कुशीनगर में बरवा रतनपुर के टोला की मुख्य सड़क की खराब स्थिति और घनी झाड़ियों ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यहां के सैकड़ों बच्चे और 50 परिवारों को रोजाना खतरे का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

Kushinagar News: झाड़ियों और बदहाल सड़क से बढ़ी लोगों की परेशानी

Kushinagar News: कुशीनगर। बरवा रतनपुर के टोला को जोड़ने वाली मुख्य सड़क की बदहाली और दोनों ओर उगी घनी झाड़ियों के कारण ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। क्षतिग्रस्त सड़क पर आवागमन करना खतरे से खाली नहीं है। वहीं झाड़ियों के कारण दुर्घटना और विषैले जीव-जंतुओं का भी भय बना रहता है। खड्डा ब्लॉक के बरवा रतनपुर गांव के बगरी टोला को जोड़ने वाली नहर की पटरी तथा भरपटिया टोला से होकर बगरी जाने वाला खड़ंजा मार्ग पूरी तरह जर्जर हो चुका है। दोनों मार्गों के किनारे झाड़ियों का घना जंगल उग आया है। बगरी टोला में करीब 50 परिवार और 500 से अधिक की आबादी निवास करती है।

ये भी पढ़ें:Kushinagar News: झाड़ियों और बदहाल सड़क से बढ़ी लोगों की परेशानी

ग्रामीणों का कहना है कि प्रतिदिन सैकड़ों स्कूली बच्चे इन्हीं रास्तों से जान जोखिम में डालकर स्कूल आते-जाते हैं। राहगीरों को भी हर समय दुर्घटना का डर बना रहता है।कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रात के समय आवागमन के दौरान झाड़ियों में छिपे विषैले सांपों का भी खतरा बना रहता है। इस संबंध में खड्डा ब्लॉक के एडीओ पंचायत मोहन सिंह ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में नहीं था। टीम भेजकर मौके का निरीक्षण कराया जाएगा और समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kushinagar News Kushinagar Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।