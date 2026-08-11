Kushinagar News: जर्जर बिजली का तार गिरने से दुर्घटना की आशंका
Kushinagar News: कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र के कई गांवों में जर्जर बिजली के तारों के गिरने से ग्रामीणों को खतरा उत्पन्न हो रहा है। शिकायतों के बावजूद उचित समाधान ना होने के चलते लोग भयभीत हैं। स्थानीय विधायक ने समस्या के समाधान के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।
Kushinagar News: कुशीनगर। नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र के कुछ गांवों में जर्जर बिजली के तारों के गिरने से ग्रामीणों में बड़ी अनहोनी का खतरा मंडरा रहा है। शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होना यह विभाग की लापरवाही दर्शा रहा है।क्षेत्र के कोहरगड्डी, सौरहा बुजुर्ग व टोला नंदन छपरा, बरवा रतनपुर, मडार बिंदवलिया, रायपुर ख़ास आदि गांवों में यह समस्या गंभीर बनते जा रहा है। कोहरगड्डी व नंदन छपरा में बीते एक सप्ताह के अन्दर कई बार तार गिरने से अप्रिय घटना होते होते बच गई। कोहरगड्डी और सौरहा बुजुर्ग के नंदन छपरा में भी मंदिर के पास कुछ पहले तार गिरते ही आग के गोले निकले लगे।
संयोग ठीक रहा कि किसी प्रकार की जन हानि नहीं हुई और बड़ा हादसा टल गया। तार गिरने के 10 घंटों तक आपूर्ति ठप रही। शिकायत के बाद मरम्मत होने पर आपूर्ति बहाल हुई लेकिन अभी भी लोगों में भय बना हुआ है। मडार बिंदवलिया के लगभग 25 टोलों में आए दिन तार गिरने की समस्या बनी रहती है। इस क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में कोटवा विधुत उपकेन्द्र फीडर से उपभोक्ताओं की आपूर्ति मिलती है। इस संबंध में खड्डा विधायक विवेकानन्द पाण्डेय ने बताया कि जर्जर तारों व बिजली के खंभे को बदल कर नया तार व पोल मजबूती के साथ मरम्मत के लिए प्रस्ताव दिया है। धन स्वीकृत होते ही इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा।
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