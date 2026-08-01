Kushinagar News: रामबर बुजुर्ग-सिहुलिया मार्ग बदहाल, आवागमन में परेशानी
Kushinagar News: कुशीनगर में रामकोला ब्लॉक की सीसी सड़क खराब हो गई है, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। उन्होंने सड़क निर्माण में मानकों की अनदेखी और सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। बारिश में गड्ढों में पानी भरने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने सुधार की मांग की है।
Kushinagar News: कुशीनगर। रामकोला ब्लॉक के रामबर बुजुर्ग चौराहा से सिहुलिया, मठिया और मेंहदीगंज जाने वाली सीसी सड़क बदहाल हो गई है। जगह-जगह सड़क उखड़कर गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में मानकों की अनदेखी और सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया, जिसके कारण सड़क निर्धारित अवधि से पहले ही क्षतिग्रस्त हो गई। उनका आरोप है कि यह सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला है और इसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।
इस मार्ग से प्रतिदिन बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं, किसान, मजदूर, व्यापारी और अन्य वाहन गुजरते हैं। बरसात के मौसम में गड्ढों में पानी भर जाने से दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई है, जिससे लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग से सड़क निर्माण की गुणवत्ता की जांच कराकर जल्द मरम्मत या पुनर्निर्माण कराने की मांग की है ताकि लोगों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके। लोक निर्माण विभाग के जूनियर इंजीनियर आशीष खरवार ने बताया कि वह शनिवार को सड़क का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।