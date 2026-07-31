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Kushinagar News: घर में चूहे के बिल से निकले कोबरा के 28 बच्चे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कुशीनगर
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Kushinagar News: कुशीनगर के लक्ष्मीपुर गांव में एक मकान में चूहे के बिल से 28 जहरीले कोबरा के बच्चे और एक विशाल सर्प निकले। सर्प मित्र हरेंद्र कुशवाहा ने तीन घंटे के रेस्क्यू अभियान से सभी सांपों को सुरक्षित निकाला। ग्रामीणों में दहशत फैल गई, लेकिन समय पर कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया।

Kushinagar News: घर में चूहे के बिल से निकले कोबरा के 28 बच्चे

Kushinagar News: कुशीनगर। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव में एक मकान परिसर स्थित चूहे के बिल से 28 जहरीले कोबरा के बच्चे और एक विशाल सर्प निकलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे सर्प मित्र ने करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद सभी सांपों का सुरक्षित रेस्क्यू कर संभावित हादसे को टाल दिया। लक्ष्मीपुर गांव निवासी कृष्णा शुक्ला के मकान परिसर में चूहे के एक बिल से लगातार कोबरा के बच्चे निकलने लगे। सूचना पर कोटवा निवासी सर्प मित्र हरेंद्र कुशवाहा मौके पर पहुंचे और करीब तीन घंटे तक चले रेस्क्यू अभियान में बिल से 28 कोबरा के बच्चों के साथ एक विशाल सर्प को सुरक्षित बाहर निकाला।

जहरीले सांपों की इतनी बड़ी संख्या मिलने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई।सर्प मित्र ने बताया कि समय रहते रेस्क्यू नहीं होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। सभी सांपों को सुरक्षित पकड़कर वाल्मीकि नगर के जंगल में छोड़ा जाएगा। ग्राम प्रधान धीरज तिवारी ने रेस्क्यू अभियान की सराहना करते हुए इसे ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया।

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