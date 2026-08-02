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Kushinagar News: निजी विद्यालय में चोरी, तोड़फोड़ के बाद 45 हजार रुपये की नकदी पर हाथ साफ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कुशीनगर
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Kushinagar News: ढाढ़ा, हिन्दुस्तान संवाद। हाटा कोतवाली क्षेत्र के ढाढ़ा बुजुर्ग स्थित एक

Kushinagar News: निजी विद्यालय में चोरी, तोड़फोड़ के बाद 45 हजार रुपये की नकदी पर हाथ साफ

Kushinagar News: ढाढ़ा, हिन्दुस्तान संवाद।

हाटा कोतवाली क्षेत्र के ढाढ़ा बुजुर्ग स्थित एक निजी विद्यालय में अज्ञात चोरों ने शुक्रवार की देर रात तोड़फोड़ की और प्रिंसिपल कार्यालय में रखी 45 हजार रुपये की नकदी चोरी कर फरार हो गए। पूरी घटना विद्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। विद्यालय प्रबंधक ने पुलिस को तहरीर देकर अज्ञात चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

घटना का विवरण

कसया निवासी एवं एसके मेमोरियल विद्यालय के प्रबंधक तौहिद अंसारी ने बताया कि 31 जुलाई और 1 अगस्त की मध्यरात्रि करीब 12:05 बजे तीन से चार अज्ञात चोर विद्यालय परिसर में घुस आए। चोरों ने प्रिंसिपल कार्यालय और स्टाफ रूम के दरवाजे तोड़ दिए तथा अलमारी, टेबल, पंखे समेत अन्य सामानों में तोड़फोड़ की। इसके बाद प्रिंसिपल कार्यालय की मेज की दराज तोड़कर उसमें रखी 45 हजार रुपये की नकदी लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी शनिवार की सुबह विद्यालय खुलने पर हुई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। प्रबंधक ने हाटा कोतवाली में तहरीर देकर मामले की जांच कर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। हाटा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक दीपक सिंह ने बताया कि चोरी की सूचना मिली है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस चोरी की घटना कब हुई?
यह चोरी की घटना 31 जुलाई और 1 अगस्त की मध्यरात्रि करीब 12:05 बजे हुई।
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