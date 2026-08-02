Kushinagar News: चोरी की चार बाइक व पिस्टल के साथ चार शातिर चोर गिरफ्तार
Kushinagar News: पडरौना, निज संवाददाता।तरयासुजान थाने की पुलिस ने शनिवार को वाहन चोरी गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने चोरी की चार बाइक व एक अवैध पिस्टल के साथ 04
Kushinagar News: पडरौना, निज संवाददाता।
पुलिस द्वारा कार्रवाई
तरयासुजान थाने की पुलिस ने शनिवार को वाहन चोरी गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने चोरी की चार बाइक व एक अवैध पिस्टल के साथ 04 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चारों को जेल भेज दिया।
गिरफ्तार किए गए आरोपियों के बारे में
थाना तरयासुजान पुलिस की टीम संदिग्ध व्यक्ति व वाहन चेकिंग के दौरान तरयासुजान थाना क्षेत्र से चार वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चार चोरी की बाइक व एक अवैध पिस्टल, एक जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने भोला यादव उम्र 31 वर्ष पुत्र जगत यादव निवासी सिसवा अव्वल, गाम्हा यादव पुत्र रघुनाथ यादव उर्फ भिन्डी यादव निवासी बेदूपार खलवा टोला, नितीश यादव उम्र 20 वर्ष पुत्र जितेन्द्र यादव निवासी भगवानपुर व जिलेस सिंह उम्र 29 वर्ष पुत्र नागेन्द्र सिंह निवासी बिरवट कोन्हवलिया थाना तरयासुजान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अभियुक्त भोला यादव का आपराधिक इतिहास है। उस पर छह मकदमा, अभियुक्त गाम्हा यादव पर पांच मुकदमा, अभियुक्त जिलेस सिंह पर तीन मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तार करने वाली टीम में थानाध्यक्ष नितिन रघुनाथ श्रीवास्तव, दरोगा भुपेन्द्र प्रसाद, मुकेश कुमार, सिपाही अरविन्द, विपिन पाण्डेय, गिरिश कुमार, रामनिवास यादव, रुपेश यादव,राहुल यादव, पंकज शर्मा, अजीत यादव व विपिन राजभर आदि शामिल रहे।
सामान्य प्रश्न
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