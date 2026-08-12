Kushinagar News: चोरी के सामान बरामद, दो बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

Kushinagar News: कप्तानगंज। थाने की पुलिस ने चोरी की घटना का सफल अनावरण किया है। पुलिस ने चोरी गये मोटर पम्प, भार उठाने वाला जैक व पाईप तथा सरिया व पाईप तथा चोरी के मोबाइल फोन व चोरी की विदेशी मुद्रा के साथ दो बाल अपचारी पुलिस संरक्षण में लिया है। थाना कप्तागनंज की पुलिस टीम ने दो बाल अपचारियों को संरक्षण पुलिस में लिया है तथा उनके पास से चोरी गये मोटर पम्प, भार उठाने वाला जैक व पाईप तथा सरिया व पाईप तथा चोरी के मोबाइल फोन व चोरी की विदेशी मुद्रा की नोट बरामद किया है। बाल अपचारियों ने बताया कि वादी मुकदमा के निर्माणाधीन मकान से रखे मोटर पम्प, सरिया, लोहे का जैक एवं लोहे के पाइप आदि सामान को चोरी किया गया।