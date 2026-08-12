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Kushinagar News: चोरी के सामान बरामद, दो बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कुशीनगर
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Kushinagar News: कप्तानगंज में पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा किया है। दो बाल अपचारियों को पुलिस ने संरक्षण में लिया है, जिनके पास से चोरी के मोटर पम्प, जैक, पाईप, मोबाइल फोन और विदेशी मुद्रा बरामद हुई है। इन बच्चों ने पहले भी चोरी की घटनाओं में शामिल होने की बात कबूल की।

Kushinagar News: चोरी के सामान बरामद, दो बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

Kushinagar News: कप्तानगंज। थाने की पुलिस ने चोरी की घटना का सफल अनावरण किया है। पुलिस ने चोरी गये मोटर पम्प, भार उठाने वाला जैक व पाईप तथा सरिया व पाईप तथा चोरी के मोबाइल फोन व चोरी की विदेशी मुद्रा के साथ दो बाल अपचारी पुलिस संरक्षण में लिया है। थाना कप्तागनंज की पुलिस टीम ने दो बाल अपचारियों को संरक्षण पुलिस में लिया है तथा उनके पास से चोरी गये मोटर पम्प, भार उठाने वाला जैक व पाईप तथा सरिया व पाईप तथा चोरी के मोबाइल फोन व चोरी की विदेशी मुद्रा की नोट बरामद किया है। बाल अपचारियों ने बताया कि वादी मुकदमा के निर्माणाधीन मकान से रखे मोटर पम्प, सरिया, लोहे का जैक एवं लोहे के पाइप आदि सामान को चोरी किया गया।

पूछताछ के दौरान बाल अपचारी द्वारा एक अन्य स्थान से मोबाइल फोन एवं विदेशी मुद्रा चोरी करना तथा पूर्व में भी चोरी की घटनाएं करने के बारे में बताया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थानाध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार राय, दरोगा सचिन दिवाकर, सिपाही रोशन त्रिपाठी, रईस अली व अनुराग सिंह यादव आदि शामिल रहे।

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