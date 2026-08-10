Kushinagar News: 24 घंटे में चोरी का खुलासा, आभूषण व नगदी के साथ तीन गिरफ्तार
Kushinagar News: हाटा, हिन्दुस्तान संवाद। हाटा कोतवाली के पिड़रा के अहिरवाती टोले में शुक्रवार की रात हुई चोरों की घटना का पुलिस ने 24 घंटा के अंदर खुलासा कर दिया है।
Kushinagar News: हाटा, हिन्दुस्तान संवाद।
हाटा कोतवाली के पिड़रा के अहिरवाती टोले में शुक्रवार की रात हुई चोरों की घटना का पुलिस ने 24 घंटा के अंदर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चोरी हुए एक लाख रूपये का जेवरात, साढ़े पांच हजार रूपये नगदी के साथ तीन शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस तीन अन्य वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी में जुटी है।
चोरी की घटनाएँ
पिड़रा के टोला अहिरवाती निवासी मुन्शी यादव के घर के सदस्य शुक्रवार की रात खाना खाने के बाद सो गये थे। रात को चोरों ने मकान के कमरे का ताला तोड़ कर घर में घुसे तथा कीमती सामान रखे बाक्स को उठा ले गये थे। घर से कुछ दूरी पर बाक्स को तोड़कर उसमें रखा मंगलसूत्र, पाजेब, बिछिया तथा चार हजार नगदी चुरा ले गये और बाक्स को फेंक दिया। इसी रात दूसरी चोरी की घटना विद्यावती देवी पत्नी प्रदीप चौहान के घर हुई। खाना के बाद परिवार के सदस्य सोये हुए थे। रात को चोरों ने मकान के कमरे का ताला तोड़कर घुसे व आलमारी को तोड़कर उसमें रखा मंगलसूत्र, झुमका, पाजेब व दस हजार नगदी चुरा ले गये। सुबह उठे परिजन तो आलमारी का ताला टूटा व बाक्स गायब देख शोर मचाया तथा घटना की सूचना मुकामी पुलिस को दी। हाटा कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर चोरी के घटना का सफल अनावरण करते हुए तीन शातिर अभियुक्तों को पिड़रा कट से गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किए गए एक लाख रूपये विभिन्न आभूषण, 5,500 रुपये नगदी तथा फोन, बांस का डंडा आदि सामान बरामद किया है। पुलिस ने शातिर चोर दिनेश मदारी पुत्र मुख्तार मदारी, पंकज मदारी पुत्र मुख्तार मदारी, गोलू मदारी पुत्र मुख्तार मदारी निवासीगण बरियारपुर टोला भड़सरा थाना बरियारपुर जनपद देवरिया को जेल भेज दिया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में थानाध्यक्ष दीपक कुमार सिंह, दरोगा नन्दलाल सरोज, सिपाही राहुल कुमार, अखिलेश कुमार सिंह यादव व सूरज साहनी आदि शामिल रहे।
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