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Kushinagar News: तीन वारंटी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कुशीनगर
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Kushinagar News: कुशीनगर में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया गया। थाना विशुनपुरा पुलिस ने दो वारण्टियों और थाना अहिरौली बाजार पुलिस ने एक वारण्टी को गिरफ्तार किया है। आगे की विधिक कार्रवाई के लिए पुलिस जुटी है।

Kushinagar News: तीन वारंटी गिरफ्तार

Kushinagar News: पडरौना। कुशीनगर में वांछित अभियुक्तों/वारण्टियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। थाना विशुनपुरा पुलिस ने 02 वारण्टी व थाना अहिरौली बाजार पुलिस ने 01 वारण्टी को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्रवाई में जुटी है।

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