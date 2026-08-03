Kushinagar News: कॉवड़ियों व सुरक्षा के मद्देनजर फोरलेन के चौराहों पर कैमरा लगाने का निर्देश
Kushinagar News: कुशीनगर, हिटी। श्रावण माह में कॉवड़ियों की सुरक्षा और आपराधिक घटनाओं पर निगरानी के
Kushinagar News: कुशीनगर, हिटी। श्रावण माह में कॉवड़ियों की सुरक्षा और आपराधिक घटनाओं पर निगरानी के लिए पटहेरवा पुलिस ने फोरलेन स्थित प्रमुख चौराहों के दुकानदारों को सीसीटीवी कैमरा लगवाने के निर्देश दिए हैं। प्रमुख चौराहों पर दिन व रात दो शिफ्टों में पुलिस टीम भी तैनात की गयी है।
दुकानदारों के लिए निर्देश
पटहेरवा एसओ प्रविन्द कुमार राय ने बताया कि फोरलेन स्थित काजीपुर, पटहेरवा, पटहेरिया, राजवटिया, बगही व लबनिया चौराहों पर दुकान संचालित करने वाले दुकानदारों को अपनी दुकानों के बाहर और आसपास सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य रूप से लगवाने का निर्देश दिया है। फाजिलनगर, महुअवा, पटहेरिया व लबनिया में कावड़ियों के रुकने की जगह पर सुरक्षा की दृष्टि से दिन व रात दोनों शिफ्टों में पुलिसबल तैनात किया गया है।
कैमरे की महत्ता
पुलिस टीम ने संबंधित चौराहों पर जाकर दुकानदारों को निर्देश दिया कि वह जल्द से जल्द कैमरा लगवाएं। कैमरे की फुटेज को सुरक्षित रखकर आवश्यकता पड़ने पर पुलिस को उपलब्ध कराएं। सावन के महीने में बड़ी संख्या में बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले कांवड़ियां इन मार्गों से गुजरते हैं। इस दौरान वे चौराहों पर स्थित दुकानों पर जलपान और विश्राम के लिए रुकते हैं। कैमरे लगने से कांवड़ियों की सुरक्षा के साथ चोरी, लूट और अन्य आपराधिक घटनाओं पर भी निगरानी रखी जा सकेगी। एसओ पटहेरवा ने दुकानदारों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सुरक्षा व्यवस्था में सीसीटीवी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निर्देशों का पालन न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
प्रश्न और उत्तर
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