Kushinagar News: तीन पेटी देशी शराब के साथ एक गिरफ्तार
Kushinagar News: पडरौना में बरवापट्टी थाने की पुलिस ने तीन पेटी अवैध देशी शराब के साथ अभियुक्त भोला मिया को गिरफ्तार किया। वहीं, विशुनपुरा थाना पुलिस ने अपहरण के आरोपी विशाल कुमार को गिरफ्तार किया। दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है।
Kushinagar News: पडरौना। बरवापट्टी थाने की पुलिस ने तीन पेटी अवैध देशी शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बरवापट्टी पुलिस ने तीन पेटी अवैध देशी शराब के साथ भोला मिया पुत्र इसलाम मिया निवासी वार्ड नंबर 1 ठकराहा खास थाना ठकरहा जनपद पंश्चिमी चम्पारण बिहार को जेल भेज दिया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में थानाध्यक्ष उपेन्द्र कुमार, दरोगा सुशील कुमार गौतम, सिपाही अखिलेश यादव, प्रतीक राय व सूर्यकान्त यादव आदि शामिल रहे। -----अपहरण का आरोपी गिरफ्तारपडरौना। विशुनपुरा थाने की पुलिस ने अपहरण के मामले में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वांछित अभियुक्त विशाल कुमार पुत्र रामधनी प्रसाद निवासी गौरी श्रीराम सिरजम टोला थाना विशुनपुरा को जेल भेज दिया है।
गिरफ्तार करने वाली टीम में थानाध्यक्ष शनि कुमार जावला, दरोगा अवधेश कुमार, सिपाही सुरेन्द्र यादव व अमन यादव आदि शामिल रहे।
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