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Kushinagar News: जेवर के साथ शातिर गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कुशीनगर
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Kushinagar News: पडरौना में विशुनपुरा थाने की पुलिस ने एक शातिर चोर प्रिन्स गुप्ता को गिरफ्तार किया है, जो चोरी के चांदी के पायल के साथ पकड़ा गया। उसके खिलाफ पहले से पांच मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तारी टीम में थानाध्यक्ष शनि कुमार जावला और अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे।

Kushinagar News: जेवर के साथ शातिर गिरफ्तार

Kushinagar News: पडरौना। विशुनपुरा थाने की पुलिस ने चोरी हुए एक जोडी चांदी के पायल के साथ एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने चोरी गये एक जोडी पायल (चांदी) के साथ शातिर अभियुक्त प्रिन्स गुप्ता हरिमोहन गुप्ता निवासी गड़हिया थाना तुर्कपट्टी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उसपर पहले से पांच मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थानाध्यक्ष शनि कुमार जावला, दरोगा अश्विनी कुमार राय व सिपाही दीपक मौर्या आदि शामिल रहे।

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