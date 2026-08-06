Kushinagar News: जेवर के साथ शातिर गिरफ्तार
Kushinagar News: पडरौना में विशुनपुरा थाने की पुलिस ने एक शातिर चोर प्रिन्स गुप्ता को गिरफ्तार किया है, जो चोरी के चांदी के पायल के साथ पकड़ा गया। उसके खिलाफ पहले से पांच मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तारी टीम में थानाध्यक्ष शनि कुमार जावला और अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे।
Kushinagar News: पडरौना। विशुनपुरा थाने की पुलिस ने चोरी हुए एक जोडी चांदी के पायल के साथ एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने चोरी गये एक जोडी पायल (चांदी) के साथ शातिर अभियुक्त प्रिन्स गुप्ता हरिमोहन गुप्ता निवासी गड़हिया थाना तुर्कपट्टी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उसपर पहले से पांच मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थानाध्यक्ष शनि कुमार जावला, दरोगा अश्विनी कुमार राय व सिपाही दीपक मौर्या आदि शामिल रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।