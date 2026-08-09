Kushinagar News: श्रावण शिवरात्रि पर 151 नदियों के जल से होगा जलाभिषेक

Kushinagar News: कुशीनगर। तमकुही ब्लॉक के राजापाकड़ धाम स्थित श्रीजीतेश्वर शिव मंदिर परिसर में श्रावण शिवरात्रि के अवसर पर तीन दिवसीय धार्मिक महोत्सव का आयोजन रविवार से किया जाएगा। नौ से 11 अगस्त तक चलने वाले महोत्सव की शुरुआत रामायणकालीन बांसी नदी के शिवाघाट से जलयात्रा के साथ होगी। महोत्सव के दौरान विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाएगा। यज्ञ समिति के अध्यक्ष राजू यादव और प्रबंधक मुकेश यादव ने बताया कि रविवार को श्रद्धालु बांसी नदी के शिवाघाट से जल भरकर जलयात्रा निकालेंगे। सोमवार को श्रीजीतेश्वर शिव मंदिर में जलाभिषेक के साथ अखंड रामचरित मानस पाठ शुरू होगा। लोकगायक दीपक देहाती की टीम मानस पाठ प्रस्तुत करेगी।

शाम को त्रयोदशी प्रदोष पूजा का आयोजन किया जाएगा। श्रावण शिवरात्रि के अवसर पर मंगलवार को विशेष धार्मिक आयोजन होगा। इस दिन बांसी नदी के जल में देशभर की 151 पवित्र नदियों का जल मिलाकर श्रद्धालुओं को जलाभिषेक के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। आयोजन समिति के अनुसार 151 नदियों का यह जल कुशीनगर महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष विनय राय ने सूर्य प्राकट्योत्सव के दौरान उपलब्ध कराया था। शिवरात्रि के दिन जलाभिषेक के बाद दोपहर बाद अखंड रामचरित मानस पाठ का समापन होगा। इसके बाद तीसरे पहर रुद्राभिषेक, हवन-पूजन और प्रसाद वितरण किया जाएगा। महोत्सव की तैयारियों में मृत्युंजय सिंह मोनू, सत्यनारायण यादव, विजय श्रीवास्तव, ईश्वरचंद गुप्त, राजनारायण मिश्र चुन्नू, संदीप यादव भोलू, आनंद यादव, पप्पू यादव, अंशुमान मिश्र साहब, छोटे ठाकुर, सतीश मद्धेशिया, जोखू यादव, पुजारी सुनील मिश्र, बोलार बाबा, हरेंद्र यादव, अनूप गोंड, रवि वर्मा, हरिओम, दीपू, रामप्रीत गोंड, राणा प्रताप सिंह, हरिशंकर कुशवाहा, विष्णु सिंह और अशोक यादव समेत अन्य लोग जुटे हैं।