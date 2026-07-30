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Kushinagar News: डायलिसिस की क्षमता होगी दोगुनी, 20 नई मशीनें पहुंचीं, पैनल बोर्ड का इंतजार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कुशीनगर
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Kushinagar News: कुशीनगर मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस विभाग में 20 नई मशीनें पहुंच चुकी हैं। पैनल बोर्ड की स्थापना के बाद कुल 40 मशीनें होंगी। इससे गंभीर मरीजों को समय पर डायलिसिस मिलने की उम्मीद है। प्रतीक्षा सूची में लगभग 215 मरीज हैं। नए उपकरणों से आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को राहत मिलेगी।

Kushinagar News: डायलिसिस की क्षमता होगी दोगुनी, 20 नई मशीनें पहुंचीं, पैनल बोर्ड का इंतजार

Kushinagar News: कुशीनगर, मिथिलेश द्विवेदी। स्वशासी मेडिकल कॉलेज के डायलिसिस विभाग में मरीजों को बड़ी राहत मिलने वाली है। विभाग में 20 नई डायलिसिस मशीनें पहुंच चुकी हैं। अब सिर्फ 400 एम्पीयर क्षमता के पैनल बोर्ड के आने का इंतजार किया जा रहा है। पैनल बोर्ड स्थापित होते ही नई मशीनों का इंस्टॉलेशन शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस मशीनों की कुल संख्या 40 हो जाएगी और तीन शिफ्टों में मरीजों का डायलिसिस किया जा सकेगा। इससे लंबे समय से प्रतीक्षा सूची में चल रहे मरीजों को भी समय पर उपचार मिलने की उम्मीद है।

डायलिसिस सेवा का विस्तार

मेडिकल कॉलेज में साल 2018 में डायलिसिस की शुरुआत 10 मशीनों के साथ की गई थी। समय के साथ किडनी रोगियों की संख्या बढ़ने लगी तो मशीनों की संख्या बढ़ाकर 20 कर दी गई। इसके बावजूद मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण प्रतीक्षा सूची लगातार लंबी होती गई। अब मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने एक बार फिर 20 नई मशीनें उपलब्ध कराकर डायलिसिस सेवा का विस्तार करने की दिशा में अहम कदम उठाया है। मौजूदा समय में मेडिकल कॉलेज के डायलिसिस वार्ड में 20 मशीनों पर मरीजों डायलिसिस किया जा रहा है। मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या के कारण विभाग पर काफी दबाव है। मौजूदा समय में करीब 215 मरीज वेटिंग सूची में हैं, जिन्हें मशीन उपलब्ध नहीं होने के कारण निर्धारित समय पर डायलिसिस नहीं मिल पा रहा है।

नए मशीनों से राहत

नई 20 मशीनें शुरू होने के बाद इन मरीजों को भी नियमित रूप से डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे न सिर्फ प्रतीक्षा सूची कम होगी, गंभीर मरीजों को समय पर उपचार मिलने से उनकी परेशानी भी काफी हद तक दूर होगी। मेडिकल कॉलेज के डायलिसिस विभाग में सिर्फ कुशीनगर जिले के ही नहीं, देवरिया, महराजगंज और पड़ोसी राज्य बिहार के सीमावर्ती जिलों से भी बड़ी संख्या में मरीज डायलिसिस कराने आते हैं। निजी अस्पतालों में डायलिसिस का खर्च अधिक होने के कारण आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए मेडिकल कॉलेज बड़ी राहत साबित हो रहा है। ऐसे में मशीनों की संख्या बढ़ने से क्षेत्र के तमाम मरीजों को सीधा लाभ मिलेगा।

भविष्य की संभावनाएँ

नई मशीनों के संचालन के लिए आवश्यक 400 एम्पीयर क्षमता का पैनल बोर्ड जल्द उपलब्ध होने की उम्मीद है। इसके आते ही सभी मशीनों को स्थापित कर परीक्षण किया जाएगा। तकनीकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई मशीनों पर नियमित रूप से डायलिसिस शुरू कर दिया जाएगा। डायलिसिस सुविधाओं के विस्तार से मरीजों को इलाज के लिए अन्य जिलों या निजी अस्पतालों का रुख नहीं करना पड़ेगा। इससे मरीजों का समय और आर्थिक खर्च दोनों बचेंगे।

बोले प्राचार्य

प्राचार्य का बयान

डायलिसिस वार्ड का विस्तार किया जा रहा है। नई मशीनें आ चुकीं हैं। जल्द ही 400 एक्पीयर का पैनल बोर्ड भी उपलब्ध हो जाएगा। इसके बाद मशीनों को इंस्टाल कर डायलिसिस सेवा शुरू कर दी जाएगी। इससे यहां आने वाले गंभीर किडनी रोगियों को बिना प्रतीक्षा किए डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

- डॉ. केपी गोंड, प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज-कुशीनगर

महत्वपूर्ण प्रश्न

कुशीनगर मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस की शुरुआत कब हुई थी?
कुशीनगर मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस की शुरुआत 2018 में 10 मशीनों के साथ की गई थी।
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